Mônica Salmaso volta a atuar em Lisboa nesta semana em espetáculo no Teatro Maria Matos

Uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira, Mônica Salmaso volta a Lisboa nesta terça-feira, (14), para uma apresentação no Teatro Maria Matos, às 21h. O espetáculo “Alma Lírica Brasileira” reúne a cantora ao pianista Nelson Ayres e ao flautista e saxofonista Teco Cardoso, em torno de um repertório centrado em grandes nomes da MPB.O programa percorre obras de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Chico Buarque, Carlos Lyra e José Miguel Wisnik, além de composições do próprio Nelson Ayres. A seleção combina canções mais conhecidas com outras menos revisitadas, em arranjos que dialogam com a tradição da música brasileira e influências do jazz.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural de São Paulo, Salmaso iniciou a carreira no final dos anos 1980 e consolidou-se como uma intérprete de referência da MPB, com trabalhos marcados pela pesquisa de repertório e pela releitura de obras clássicas. Entre os projetos mais conhecidos estão Afro-sambas, ao lado de Paulo Bellinati, e discos dedicados a compositores como Chico Buarque.Ao longo da trajetória, recebeu distinções como o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e o Prêmio da Música Brasileira, além de indicações ao Grammy Latino. A cantora mantém uma relação frequente com o público português, onde já se apresentou em outras ocasiões nos últimos anos.Os ingressos ainda estão disponíveis para venda pelo valor de €30. As entradas podem ser adquiridas através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira