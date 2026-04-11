Cartaz do espetáculo em Lisboa.
Cartaz do espetáculo em Lisboa. DR
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Mônica Salmaso volta a atuar em Lisboa nesta semana em espetáculo no Teatro Maria Matos

Cantora brasileira revisita clássicos da música nacional ao lado de Nelson Ayres e Teco Cardoso em show nesta terça-feira (13).
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Uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira, Mônica Salmaso volta a Lisboa nesta terça-feira, (14), para uma apresentação no Teatro Maria Matos, às 21h. O espetáculo “Alma Lírica Brasileira” reúne a cantora ao pianista Nelson Ayres e ao flautista e saxofonista Teco Cardoso, em torno de um repertório centrado em grandes nomes da MPB.

O programa percorre obras de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Chico Buarque, Carlos Lyra e José Miguel Wisnik, além de composições do próprio Nelson Ayres. A seleção combina canções mais conhecidas com outras menos revisitadas, em arranjos que dialogam com a tradição da música brasileira e influências do jazz.

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Natural de São Paulo, Salmaso iniciou a carreira no final dos anos 1980 e consolidou-se como uma intérprete de referência da MPB, com trabalhos marcados pela pesquisa de repertório e pela releitura de obras clássicas. Entre os projetos mais conhecidos estão Afro-sambas, ao lado de Paulo Bellinati, e discos dedicados a compositores como Chico Buarque.

Ao longo da trajetória, recebeu distinções como o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e o Prêmio da Música Brasileira, além de indicações ao Grammy Latino. A cantora mantém uma relação frequente com o público português, onde já se apresentou em outras ocasiões nos últimos anos.

Os ingressos ainda estão disponíveis para venda pelo valor de €30. As entradas podem ser adquiridas através deste link.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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