Luso-brasileira Blaya estreia novo projeto que mistura as festas juninas com os Santos Populares

Nascida em Fortaleza, no Ceará, a cantora Blaya chegou a Portugal ainda bebê, com apenas dois meses de idade, mas embora o sotaque aportuguesado possa indicar, as raízes nordestinas não ficaram para trás. Prova de que as origens da artista seguem vivas é o novo projeto de Blaya, que, nesta quinta-feira (26), estreia o "ARRAIÁ.L", no Clube B.Leza, em Lisboa.O show propõe uma fusão entre referências culturais de Portugal e, especialmente, do nordeste do Brasil, reunindo elementos das nossas festas juninas com os Santos Populares daqui. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!De acordo com Blaya, a aposta é em um espetáculo que cruza música, dança e estética festiva, com repertório voltado ao encontro entre essas duas culturas que marcam sua trajetória de vida e carreira. “Quis criar algo que representasse a minha identidade musical e cultural”, afirma a cantora, ressaltando que proposta parte de um arraial contemporâneo, com elementos visuais e sonoros inspirados nas festas populares de Brasil e Portugal.Antes da apresentação de Blaya, o espetáculo contará com a participação do Bloco Qui Nem Jiló na abertura. Formado em Lisboa, o grupo se dedica ao forró de carnaval e se apresenta como o primeiro bloco do gênero criado fora do Brasil.O Clube B.Leza fica na Cais do Gás, 1, na região do Cais do Sodré, no centro de Lisboa. Os ingressos para a primeira apresentação do arraial de Blaya custam €12 e estão disponíveis para venda através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Marisa Monte volta a Lisboa para apresentação com orquestra .Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira