Marisa Monte volta a Lisboa para apresentação com orquestra

Espetáculo “Phonica” será apresentado em setembro de 2026, na MEO Arena
Publicado a

Uma das artistas brasileiras mais respeitadas e queridas pelo público em Portugal, Marisa Monte já anunciou seu primeiro show na terrinha neste ano. A cantora virá a Lisboa para o espetáculo 'Phonica', projeto que marca um dos momentos mais ambiciosos da sua trajetória e aposta num formato pouco habitual na música popular brasileira, com a participação de uma orquestra.

A apresentação acontece no dia 18 de setembro, na MEO Arena, e reúne Marisa Monte, sua banda habitual e uma conjunto sinfônico composto por 55 músicos. A direção musical e a regência ficam a cargo do maestro André Bachur, responsável por conduzir os novos arranjos criados especialmente para esse encontro entre o popular e o erudito.

O espetáculo propõe uma nova leitura do repertório construído ao longo de mais de três décadas de carreira. Canções emblemáticas ganham versões inéditas, pensadas para a formação sinfônica, sem romper com a identidade artística que consolidou a cantora como um dos nomes centrais da música brasileira contemporânea com suas composições e projetos paralelos, como os Tribalistas.

Os ingressos para o espetáculo de Marisa Monte em Lisboa já estão disponíveis para venda. Os ingressos variam entre os €28 e os €66, conforme o setor escolhido e podem ser adquiridos através deste link.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
