Luísa Sonza anuncia shows em Portugal em 2027 com passagem por Lisboa e Porto

Luísa Sonza já tem data para voltar a Portugal. A cantora brasileira divulgou nesta segunda-feira, 13, que se apresentará no país em abril de 2027 em duas datas, como parte de sua nova turnê internacional, levando ao público português um espetáculo inspirado no álbum Brutal Paraíso, seu trabalho mais recente.As apresentações estão marcadas para os dias 16 de abril, na Super Bock Arena, no Porto, e 17 de abril, na MEO Arena, em Lisboa. O repertório deve combinar as faixas do novo disco com sucessos que marcaram a carreira da artista, em um formato que acompanha a nova fase musical.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Lançado recentemente, Brutal Paraíso marca um momento de mudança na trajetória de Sonza, com um som que mistura pop, bossa nova, funk e música urbana. O disco traz uma abordagem mais direta e pessoal, explorando temas como identidade, relações e amadurecimento, elementos que também estruturam o novo espetáculo.Esse novo ciclo já começou a ganhar projeção fora do Brasil, com apresentações em eventos internacionais, incluindo o Coachella 2026. Nos últimos anos, a cantora também tem ampliado sua presença fora do país e fortalecido especialmente a relação com o público português, onde mantém uma base relevante de fãs.A pré-venda começa nesta segunda-feira (13), às 13h, por meio do Instagram oficial da artista. A venda geral abre no dia 15 de abril, às 9h, na plataforma BOL e demais pontos habituais. As entradas serão liberadas por fases, com valores a partir de €40..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Turnê europeia de Duda Beat terá sessões em Lisboa e no Porto durante mês de abril.Luso-brasileira Blaya estreia novo projeto que mistura as festas juninas com os Santos Populares