Turnê europeia de Duda Beat terá sessões em Lisboa e no Porto durante mês de abril

Nome importante no cenário musical brasileiro, Duda Beat é mais uma cantora vinda do Brasil a se apresentar em Portugal em breve. Durante o mês de abril, a pernambucana passará por Porto (dia 15) e Lisboa (dia 19) no âmbito de turnê que ainda terá espetáculos em outras seis cidades europeias. Os ingressos para as sessões ainda estão disponíveis para venda.A turnê se inicia no dia 10 de abril, em Londres, e depois passa por Berlim (11), Amsterdã (12) e Barcelona (14) antes da primeira parada em Portugal: a apresentação no Porto será na Casa da Música e está marcada para às 21h (ingressos custam €25 e estão disponíveis neste link). A cantora depois ainda se apresenta em Paris (17) e Dublin (18) antes de voltar à terrinha para show no Lisboa Ao Vivo - LAV, marcado para às 20h30 do dia 19.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nascida em 1987 em Recife (PE), Duda Beat é uma das artistas mais reconhecidas na música brasileira contemporânea. Ela ganhou destaque por álbuns como Sinto Muito (2018), Te Amo Lá Fora (2021) e Tara e Tal (2024), especialmente com o hit Bixinho, que conta com quase 90 milhões de reproduções no Spotify.A cantora é reconhecida como a "Rainha da Sofrência Pop", por compor e interpretar letras que a colocam como uma jovem mulher romântica que não se adapta aos formatos de amor da contemporaneidade. Seu estilo musical transita entre o pop, o techno brega e se destaca pela ousadia de misturar - fazer resultar - a mistura de gêneros.Assim como para a sessão no Porto, os ingressos para o show em Lisboa seguem disponíveis para venda. As entradas custam €30 e podem ser adquiridas através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira