Lisboa volta a receber a Mostra de Teatro do Brasil no Chapitô

Lisboa está prestes a receber mais uma vez a Mostra de Teatro do Brasil no Chapitô, cuja segunda edição acontece entre esta sexta-feira (31) e vai até o dia 23 de novembro. O evento, que celebra o teatro brasileiro no emblemático espaço cultural localizado na Costa do Castelo, reunirá mais de 20 artistas e técnicos do Brasil em cinco espetáculos e 13 apresentações.A programação deste ano traz duas estreias internacionais: Diabólica Vingança, adaptação de contos inéditos de Nelson Rodrigues, da Bruzun Company, e Aquele Último Filme Antes da Partida, monólogo escrito e protagonizado por Luan Vieira, artista de Três Rios (RJ), que aborda questões LGBTQIAPN+ e inclusão. Entre os demais espetáculos estão Mãe Preta, Meus Cabelos de Baobá e Os Bruzundangas, este último inspirado na obra de Lima Barreto, que ganha forma de comédia musical.Criada em 2023, a Mostra nasceu de uma parceria entre a produtora carioca Palavra Z e o Chapitô, após o sucesso do monólogo Mãe de Santo, com a atriz Vilma Melo. Em 2024, a primeira edição oficial contou com quatro espetáculos e mais de mil espectadores, esgotando todas as sessões. A iniciativa tem como objetivo promover o intercâmbio cultural entre países de língua portuguesa e reforçar o diálogo entre artistas brasileiros e o público português.A curadoria e direção geral são assinadas por Bruno Mariozz, Marta Vieira e Ricardo Rocha. Mariozz, produtor cultural com mais de 25 espetáculos no currículo, é o fundador da Palavra Z Produções Culturais, responsável por projetos em parceria com instituições como o Centro Cultural Banco do Brasil e o Oi Futuro. Marta Vieira, por sua vez, é produtora portuguesa com experiência em festivais e instituições culturais no Brasil e em Portugal, como o BoCA Biennial e a Fundação Centro Cultural de Belém.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O festival destaca também a força das narrativas afro-brasileiras e contemporâneas. Mãe Preta, de Helena Theodoro, Valesca Lins e Lucélia Sergio, abre a programação entre 31 de outubro e 2 de novembro, trazendo ao palco a história de uma mulher negra que reconstrói sua vida e reafirma seu papel na comunidade. Já Meus Cabelos de Baobá, em cartaz de 7 a 9 de novembro, mergulha nas mitologias africanas e na valorização da identidade negra feminina.Encerrando a mostra, Diabólica Vingança (21 a 23 de novembro) apresenta dois contos inéditos de Nelson Rodrigues, A Mão Esquerda e Vingança, em montagem que combina lirismo e crueldade para explorar as zonas sombrias das relações humanas. No dia 22, a Bruzun Company também leva ao Chapitô Os Bruzundangas (in concert), adaptação cômico-musical da obra de Lima Barreto, com samba, chorinho e sertanejo no repertório.Os espetáculos da 2ª Mostra de Teatro do Brasil no Chapitô ocorrem às sextas e sábados, às 21h, e aos domingos, às 17h. Os ingressos custam 12 euros (inteira) e 6 euros (meia-entrada) e podem ser adquiridos através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Marcos Caruso: "em Portugal, não sou mais 'aquele ator da Globo', sou um ator de teatro".Peça com Antônio Fagundes e Cristiana Torloni estreia em Lisboa e fica em cartaz em Portugal até dezembro