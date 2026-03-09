Jup do Bairro volta a Portugal para shows em três cidades

A artista brasileira Jup do Bairro volta a Portugal neste mês, onde faz uma série de shows nos próximos dias. A cantora e performer paulistana se apresenta no Porto, Lisboa e Ponta Delgada, nos Açores, retomando o contato com o público português cerca de quatro anos depois de seu primeiro espetáculo solo no país.A agenda começa no dia 20 de março no Pérola Negra Club, no Porto, segue no dia 21 na Casa Capitão, em Lisboa, e termina no dia 25 de março no TREMOR Festival, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda. Natural do bairro Valo Velho, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, Jup do Bairro construiu uma trajetória que atravessa música, artes performáticas e audiovisual. Iniciou a carreira em 2007 e integrou por cerca de três anos a banda de Linn da Quebrada, colaborando na criação do álbum “Pajubá”. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em 2020, lançou o EP de estreia solo, “Corpo Sem Juízo”, trabalho que lhe rendeu os prêmios de Artista Revelação no Prêmio Multishow e na Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).Nos últimos anos, a artista tem consolidado um percurso marcado pela experimentação sonora e pela intersecção entre música e artes visuais. Em 2024, lançou o EP “in.corpo.ração”, produzido pelo duo CyberKills, e agora apresenta ao vivo o repertório mais recente em sua passagem por Portugal.Os ingressos para o show em Lisboa custam €13 e podem ser adquiridos através deste link. A apresentação está marcada para às 22h30. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Marisa Monte volta a Lisboa para apresentação com orquestra