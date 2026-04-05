Guimas, em Cascais, mata saudades de casa e vira ponto de encontro para imigrantes, locais e turistas

Não é preciso ter nascido na Gávea, no Rio de Janeiro ou até mesmo no Brasil para se sentir em casa no restaurante Guimas, em Cascais. Inaugurada em 2023, a filial do famoso bistrô carioca que conquista corações no Rio desde 1981 tem feito bonito desde sua inauguração e virou ponto de encontro para imigrantes, locais e turistas na charmosa cidade litorânea."A brasileirada veio logo de cara, mas o público hoje é muito misturado. Tem brasileiros, portugueses, estrangeiros de várias nacionalidades. Cascais virou uma vila muito internacional", conta ao DN Brasil, Domingas Mascarenhas, sócia-gerente do Guimas, que ressalta a boa relação com clientes de outras origens. “Outro dia, um inglês entrou aqui e disse: ‘que bom ser recebido com um sorriso’. Parece pequeno, mas faz diferença. O ambiente acolhedor acaba sendo uma marca da casa".Domingas, que cresceu no Guimas, no bairro da Gávea, chegou a Portugal em 2018, num primeiro momento, longe de ter a ideia de ter, por cá, um pedacinho do restaurante que marca sua vida. A ligação com Portugal, no entanto, já vinha de muito antes: seu pai, Chico Mascarenhas, é "alfacinha da gema", nasceu em Lisboa, em pleno Bairro Alto, antes de emigrar para o Rio de Janeiro, onde inaugurou o restaurante nos anos 80 em uma sociedade com outra família (a Guimarães, daí o nome Guimas)..“Quando vim para Portugal, não vim com a ideia de abrir um Guimas. Cheguei e, como sempre gostei de cozinhar, fui fazendo outras coisas: bolo para vender, granola, workshops, trabalho em escola. O restaurante não era o plano inicial".Incentivada por amigos - e hoje sócios - do Rio, era reticente, mas confessa que, ao mesmo tempo em que fazia outros trabalhos, "ia vendo" espaços em Cascais. Até que apareceu a casa que fica no cruzamento entre as ruas Freitas Reis e Vista Alegre e foi ali que o coração bateu mais forte.“Aqui era um café e, quando entramos, deu para ver claramente o potencial. Fizemos uma grande transformação, embora sem obra pesada. O projeto foi feito pela irmã da Domingas, que é arquiteta, com pitacos de toda a gente, para ficar com a cara do Guimas", nos conta Cláudia Mascarenhas, tia e sócia de Domingas e responsável pela curadoria gastronômica do restaurante.Tanto na decoração, quanto no menu - com opções como steak au poivre (29,00€), steak tartar (23,00€) ou o filé boursin (29,00€) -, o Guimas tem uma aura afrancesada que não é à toa e é sinônimo do que significa também no Rio. “O Guimas sempre teve essa cara despojada, meio boteco, meio bistrô carioca, mas com uma pegada francesa. Essa mistura vem muito da nossa história. Os meus pais viveram na França nos anos 70, a minha mãe era apaixonada por Paris e fazia os projetos do restaurante. Então o Guimas ficou com esse ar de bistrô, mas com alma carioca", explica.A toalha e o papel por cima das mesas surgiram também dessa memória afetiva: no início, Domingas conta que era uma forma de economizar na lavanderia, mas virou marca da casa. Já o lápis de cera nas mesas do restaurante vieram de uma viagem a Nova Iorque, antes de o Guimas abrir."Fiquei encantada com aquilo num restaurante e trouxemos a ideia. Desde então, virou assinatura da casa", recorda, ressaltando que, no interior, são muitas semelhanças entre as duas unidades. “Há vários detalhes que remetem ao Guimas da Gávea. A porta do banheiro é igual à de lá, as bandeiras também, e o teto tem uma colagem que remete ao original. A ideia nunca foi copiar, mas trazer o espírito da casa".A comidaO menu do restaurante em Cascais é democrático. Além dos pratos de inspiração francesa, estão clássicos irreparáveis do Guimas desde os anos 1980. Na visita do DN Brasil, a refeição navegou entre a comida de boteco, com o pontapé inicial sendo comandado pelos pastéis de camarão e de queijo (13,00€) com um molho de pimenta para quem é da picância abrir aquele sorriso..Seguiu-se uma novidade, os croquetes de costela (13,00€), surpreendentemente harmonizados com o molho do filé ao poivre, outro carro-chefe. E por falar em especialidade, a estrela principal, para alegria deste repórter que vos escreve, foi o picadinho de lombo (26,00€), com uma carne protagonista que veio acompanhada de arroz, feijão, banana frita e farofa, que de coadjuvantes também não tinham nada. Chope - escrito assim mesmo no cardápio - bem gelado acompanhou.Entre outras opções especiais estão a moquequinha (26,00€), a sopa de cebola (16,00€), o lombo à milanesa (25,00€) e o camarão gratinado com queijo cremoso (25,00€). Já para quem prefere um clima de happy hour, com bebidinhas e petiscos, porções de lulas fritas (16,00€), camarão crocante (15,00€) ou linguicinha agridoce (13,00€) são boas pedidas - além de hambúrgueres, sanduíches e outras novidades que vão surgindo no restaurante..“A gente também vai mudando o menu, testando novidades. Entraram sanduíches, carpaccios, novos petiscos. Estamos sempre criando, mas sem perder os clássicos", afirma Cláudia, que nos últimos meses incluiu no menu o prego na baguete (19,00€) e o sanduíche de carpaccio de carne (17,00€).Para finalizar a refeição, destaque para a tartelete de limão (7,00€), sobremesa fresca ideal para dias quentes, tal qual a verrine de cheesecake (6,00€). Pudim (7,00€) e mousse de chocolate (6,50€) são outras opções.Consolidada na região e caminhando para o terceiro ano de funcionamento, o Guimas é daqueles lugares onde vale passar algum tempo, seja no bar, nas mesas do salão principal ou esplanada. Estar por ali é garantia de boa comida, bebida e, acima de tudo, boa prosa com aquela gente que recebe quem quer que ali entre como se fosse de casa, herança trazida da "casa mãe" no Rio de Janeiro."Os portugueses amam o Rio. Amam a paisagem, a natureza, o imaginário carioca. Acho que isso também ajuda no encanto com o Guimas. E aqui há uma coisa que não existe muito: esse bar logo na entrada, esse ambiente mais solto, mais caloroso", diz Domingas. “Tem muita família portuguesa que já chega com as crianças pedindo para vir ao Guimas. Isso é muito bonito. O restaurante vai criando uma relação afetiva com as pessoas, como aconteceu no Rio", sublinha.O Guimas Cascais fica na Rua Freitas Reis, número 24. A casa funciona de terça a sábado, do meio-dia à meia-noite e, aos domingos, do meio-dia às 22h. O restaurante serve refeições durante todo o dia.nuno.tibirica@dn.pt.O repórter almoçou a convite do restaurante..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Zazah: brasileiros comandam restaurante que une arte e sabores do mundo no centro de Lisboa.Angélica Salvador é primeira chef brasileira a conquistar uma estrela Michelin em Portugal