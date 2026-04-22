Vai pedir nacionalidade portuguesa antes de a lei mudar? Saiba quais documentos reunir

A Lei da Nacionalidade deve mudar nos próximos dias, e muitas pessoas estão de olho no calendário para tentar se enquadrar nas regras atuais antes da alteração. Esse é o caso, principalmente, de quem vai completar cinco anos de residência no país em breve. Por isso, é importante já ter todos os documentos em mãos para dar entrada no pedido.Atualmente, ainda é possível solicitar a nacionalidade portuguesa considerando a data da manifestação de interesse, por exemplo. No entanto, não há uma definição formal sobre qual documento deve ser utilizado para comprovar essa contagem. A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) pode emitir um comprovante, mas o processo é demorado. Para quem está contra o tempo, pode não ser viável aguardar. O DN Brasil apurou que algumas pessoas têm utilizado o próprio pedido de manifestação de interesse, que já contém a data de solicitação.Fora isso, a lista de documentos necessária é padrão, como consta do site do Instituto dos Registos e Notariado (IRN).Certidão de nascimento, de cópia integral e emitida por fotocópia e apostilada;Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Certificado de registos criminais, emitido pelos países estrangeiros da naturalidade e da nacionalidade, e onde tenha vivido a partir dos 16 anos;Um requerimento dirigido à ministra da Justiça, escrito em português, onde conste:- Nome completo- Data de nascimento- Sexo- Estado civil- Naturalidade- Nacionalidade- Nome dos pais- Profissão- Morada- País/es onde viveu após os 16 anos- Número, data e entidade que emitiu o seu título ou autorização de residência, passaporte ou documento de identificação equivalente.Este requerimento deve ser assinado na presença de um dos funcionários do IRN, quando entregar o pedido ou perante alguém com poderes para reconhecer a assinatura.É possível também enviar por correio para um dos Balcões da Nacionalidade ou para Conservatória dos Registos Centrais Rua Rodrigo da Fonseca, 198 1099-003 Lisboa.Os pedidos atualmente levam de dois a três anos para começarem a ser analisados..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que você precisa saber sobre a nova Lei da Nacionalidade."No Porto entram cerca de 500 a 600 e-mails por dia de perguntas sobre o estado do processo de nacionalidade"