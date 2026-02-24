Sites para alugar casa em Portugal: onde procurar e o que saber antes de fechar contrato

A crise de especulação imobiliária em Portugal faz com que, atualmente, encontrar casa no país seja um dos maiores desafios para quem chega aqui. A procura é alta, a oferta nem sempre acompanha e os preços dispararam nos últimos anos, não só em Lisboa e no Porto, mas também em outras regiões do país. Para o brasileiro recém-chegado, a dúvida costuma ser prática: por onde começar a procurar? Dá para alugar ainda do Brasil? E o que é normal - ou abusivo - na hora de fechar contrato? Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil te mostra onde procurar por casa em Portugal - por mais que esta seja uma tarefa quase hercúlea. Sites de buscaHoje, a procura começa quase sempre pela internet. O portal mais usado no país é o Idealista, que concentra milhares de anúncios de arrendamento, como se diz "aluguel" em Portugal. É possível filtrar por cidade, freguesia - bairro -, faixa de preço, número de quartos - os famosos T0, T1, T2 - e até desenhar no mapa a área desejada. Outro site bastante utilizado é o Imovirtual, que também cobre todo o território nacional e permite busca detalhada por tipologia e características do imóvel. Já o Casa Sapo reúne anúncios de proprietários e imobiliárias, funcionando como vitrine do mercado tradicional.Há ainda quem procure diretamente na OLX, onde muitos senhorios anunciam sem intermediação. Nesse caso, o contato é direto com o dono do imóvel, o que pode facilitar negociação - mas exige atenção redobrada.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para quem acabou de chegar e precisa de uma solução provisória, plataformas como Airbnb e Booking.com costumam ser usadas como ponte até encontrar moradia definitiva. Muitos especialistas recomendam exatamente isso: reservar algumas semanas de alojamento temporário e procurar casa já em Portugal, evitando fechar contrato à distância.Além do valor da renda - que como já falamos no DN Brasil, está cada vez mais alto - é importante entender as exigências do proprietário. Em Portugal, é comum o senhorio pedir comprovativo de renda, contrato de trabalho, NIF - Número de Identificação Fiscal -, pagamento de caução - normalmente uma ou duas rendas (pode ser mais no caso de imigrantes) - e, muitas vezes, um fiador. O fiador não é obrigatório por lei, mas virou prática recorrente, sobretudo em grandes centros. Quando o inquilino não tem fiador em Portugal, alguns proprietários exigem o pagamento antecipado de vários meses de renda, mas é raro que aceitem alugar sem fiador no caso de imigrantes.Golpes no aluguelCom a concorrência alta e imóveis desaparecendo dos portais em poucas horas, muitos brasileiros acabam tomando decisões rápidas - e é justamente aí que os golpistas encontram espaço. O alerta não é novo para quem acompanha o DN Brasil. Em novembro de 2024, a advogada especialista em Direito dos Estrangeiros e Imigração Helenara Avancini relatou casos de "moradias fantasmas" e falsos intermediadores que se passam por representantes de imobiliárias.Em um dos episódios, um brasileiro ainda no Brasil acreditava ter fechado um T4 em Leiria por €1.000, com contas incluídas. O anúncio parecia legítimo, com site estruturado, identidade visual profissional e até assinatura de e-mail corporativa. Ao verificar presencialmente a suposta empresa mediadora, descobriu-se que o imóvel simplesmente não existia - alguém usava nome e imagem de uma empresa real para aplicar o golpe.A recomendação reforçada pela especialista é simples: evitar fechar contratos exclusivamente à distância e, sempre que possível, visitar o imóvel antes de qualquer compromisso financeiro. Mesmo quando a negociação ocorre em plataformas conhecidas, a visita presencial continua sendo a forma mais segura de confirmar que o apartamento existe, está disponível e corresponde ao anúncio.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?.Guia do imigrante: taxa esforço para alugar casa aumenta em Portugal