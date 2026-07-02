Obter a nacionalidade portuguesa agora leva mais tempo.
Obter a nacionalidade portuguesa agora leva mais tempo.Foto: Reinaldo Rodrigues
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Residência permanente ou de longa duração? Entenda as diferenças

Dúvidas sobre a diferença nos dois documentos ganhou mais relevância após as mudanças na Lei da Nacionalidade.
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Quais as diferenças entre a autorização de residência permanente e o estatuto de residente de longa duração? Esta dúvida ganhou destaque após o aumento do tempo de residência em Portugal exigido para a obtenção da nacionalidade, já que, na prática, o prazo passa dos sete anos atualmente previstos em lei para brasileiros e brasileiras.

Para solicitar tanto a autorização de residência permanente quanto o estatuto de residente de longa duração, é necessário ter cinco anos de residência legal em Portugal. Ambos os documentos são emitidos pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e podem ser solicitados online.

Nos dois casos, o cartão deve ser renovado a cada cinco anos. A vantagem é que esse intervalo é maior do que o dos primeiros títulos de residência temporária. Ainda assim, nenhum dos dois confere os mesmos direitos de um cidadão da União Europeia (UE).

A principal diferença é que a autorização de residência permanente é um título previsto na legislação portuguesa. Ela permite viver em Portugal por tempo indeterminado, embora o cartão precise ser renovado a cada cinco anos.

Já o estatuto de residente de longa duração é um regime previsto pela legislação da União Europeia. Ele é reconhecido pelos demais Estados-membros e pode facilitar a obtenção de uma autorização de residência em outro país do bloco.

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No entanto, isso não significa que o titular tenha o direito automático de morar em qualquer país da UE. A principal vantagem é que, caso decida se mudar para outro Estado-membro para trabalhar, estudar ou exercer uma atividade independente, poderá solicitar uma autorização de residência ao abrigo do regime europeu para residentes de longa duração, em vez de iniciar o processo migratório como um cidadão de um país terceiro que pretende entrar diretamente naquele país.

O país de destino continua exigindo documentos e o cumprimento dos requisitos previstos em sua legislação, como contrato de trabalho, comprovação de renda, matrícula em uma instituição de ensino ou seguro de saúde. A diferença é que o imigrante deixa de ser tratado como alguém que chega diretamente de um país de fora da União Europeia e passa a solicitar a residência como titular do estatuto de residente de longa duração da UE, utilizando um procedimento específico previsto pela legislação europeia.

Um exemplo prático

Uma brasileira que mora em Portugal há sete anos e possui o estatuto de residente de longa duração recebe uma proposta de emprego na Holanda. Ela não pode simplesmente se mudar e começar a trabalhar, como faria um cidadão português.

Primeiro, precisa solicitar uma autorização de residência às autoridades holandesas. A diferença é que esse pedido será analisado com base no regime europeu aplicável aos residentes de longa duração, que prevê condições mais favoráveis para a mobilidade entre Estados-membros do que as aplicadas a um brasileiro que solicitasse residência diretamente a partir do Brasil.

Em resumo, tanto a autorização de residência permanente quanto o estatuto de residente de longa duração garantem maior estabilidade ao imigrante, mas não eliminam a necessidade de manter a documentação atualizada junto à AIMA. Em ambos os casos, o cartão deve ser renovado a cada cinco anos.

Na prática, quem possui um desses títulos também pode encontrar mais facilidade para obter crédito junto a instituições financeiras ou celebrar contratos de longo prazo, em comparação com quem possui uma autorização de residência temporária. Já em relação ao acesso a direitos básicos, como saúde e educação, não há diferenças relevantes em relação aos demais residentes legais em Portugal.

amanda.lima@dn.pt

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