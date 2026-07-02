Quais as diferenças entre a autorização de residência permanente e o estatuto de residente de longa duração? Esta dúvida ganhou destaque após o aumento do tempo de residência em Portugal exigido para a obtenção da nacionalidade, já que, na prática, o prazo passa dos sete anos atualmente previstos em lei para brasileiros e brasileiras.Para solicitar tanto a autorização de residência permanente quanto o estatuto de residente de longa duração, é necessário ter cinco anos de residência legal em Portugal. Ambos os documentos são emitidos pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e podem ser solicitados online.Nos dois casos, o cartão deve ser renovado a cada cinco anos. A vantagem é que esse intervalo é maior do que o dos primeiros títulos de residência temporária. Ainda assim, nenhum dos dois confere os mesmos direitos de um cidadão da União Europeia (UE).A principal diferença é que a autorização de residência permanente é um título previsto na legislação portuguesa. Ela permite viver em Portugal por tempo indeterminado, embora o cartão precise ser renovado a cada cinco anos.Já o estatuto de residente de longa duração é um regime previsto pela legislação da União Europeia. Ele é reconhecido pelos demais Estados-membros e pode facilitar a obtenção de uma autorização de residência em outro país do bloco.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No entanto, isso não significa que o titular tenha o direito automático de morar em qualquer país da UE. A principal vantagem é que, caso decida se mudar para outro Estado-membro para trabalhar, estudar ou exercer uma atividade independente, poderá solicitar uma autorização de residência ao abrigo do regime europeu para residentes de longa duração, em vez de iniciar o processo migratório como um cidadão de um país terceiro que pretende entrar diretamente naquele país.O país de destino continua exigindo documentos e o cumprimento dos requisitos previstos em sua legislação, como contrato de trabalho, comprovação de renda, matrícula em uma instituição de ensino ou seguro de saúde. A diferença é que o imigrante deixa de ser tratado como alguém que chega diretamente de um país de fora da União Europeia e passa a solicitar a residência como titular do estatuto de residente de longa duração da UE, utilizando um procedimento específico previsto pela legislação europeia.Um exemplo práticoUma brasileira que mora em Portugal há sete anos e possui o estatuto de residente de longa duração recebe uma proposta de emprego na Holanda. Ela não pode simplesmente se mudar e começar a trabalhar, como faria um cidadão português.Primeiro, precisa solicitar uma autorização de residência às autoridades holandesas. A diferença é que esse pedido será analisado com base no regime europeu aplicável aos residentes de longa duração, que prevê condições mais favoráveis para a mobilidade entre Estados-membros do que as aplicadas a um brasileiro que solicitasse residência diretamente a partir do Brasil.Em resumo, tanto a autorização de residência permanente quanto o estatuto de residente de longa duração garantem maior estabilidade ao imigrante, mas não eliminam a necessidade de manter a documentação atualizada junto à AIMA. Em ambos os casos, o cartão deve ser renovado a cada cinco anos.Na prática, quem possui um desses títulos também pode encontrar mais facilidade para obter crédito junto a instituições financeiras ou celebrar contratos de longo prazo, em comparação com quem possui uma autorização de residência temporária. Já em relação ao acesso a direitos básicos, como saúde e educação, não há diferenças relevantes em relação aos demais residentes legais em Portugal.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ainda esperando o primeiro título de residência? Saiba o que diz a AIMA sobre os prazos para entrega.Pergunte ao Advogado. Preciso de um ano de descontos para renovar minha autorização de residência?