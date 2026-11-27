O anúncio da criação de um Consulado Honorário do Brasil em Belmonte, no distrito de Castelo Branco, gerou dúvidas entre os brasileiros que vivem no interior de Portugal sobre os serviços que estarão disponíveis na nova representação. Uma das principais questões é se o local terá, por exemplo, atendimento para pedidos de passaporte.Diferentemente de um consulado-geral, o consulado honorário não tem autonomia para emitir documentos ou realizar todos os atos consulares. A estrutura é regida pelo Regulamento Consular Brasileiro (RCB), do Ministério das Relações Exteriores (MRE).Ao DN Brasil, o cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, explica que a estrutura de Belmonte funcionará como um ponto de apoio ao consulado de carreira em Lisboa. "Ele é um ponto de apoio para a recolha, entrega e depois distribuição dos documentos já expedidos por nós. Ele não expede nenhum documento, não tem essa atribuição", esclarece.De acordo com Candeas, o consulado honorário poderá, no máximo, recolher documentos para encaminhá-los ao consulado-geral, funcionando como intermediário na entrega de um passaporte, por exemplo. No entanto, essas regras ainda não estão definidas.O regulamento do Itamaraty estabelece limites para a atuação dos representantes honorários. Eles não podem emitir passaportes ou outros documentos de viagem, assinar termos de registro civil, praticar atos notariais, legalizar ou autenticar documentos conferindo-lhes fé pública, receber emolumentos consulares (valores cobrados por serviços consulares) ou atuar como despachantes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Por outro lado, entre as atribuições permitidas está a prestação de assistência a brasileiros em situações de emergência. É o caso de ajudar cidadãos envolvidos em acidentes ou outras ocorrências. Também podem apoiar estudantes, empresários e turistas, além de organizar e participar em encontros e atividades com a comunidade brasileira.Segundo Candeas, a assistência não se limita aos residentes. Turistas, estudantes e empresários também podem recorrer à estrutura. "O consulado honorário está ali para dar todo o apoio, fazer a interlocução com as autoridades locais", explica. O cônsul honorário representa os interesses brasileiros, mantém contacto com as autoridades locais e presta assistência à comunidade, mas não tem os mesmos poderes de um cônsul de carreira.O consulado honorário em Belmonte será inaugurado no dia 15 de dezembro. O cônsul honorário é António Dias, já entrevistado pelo DN Brasil este ano. A estrutura anunciada em Belmonte terá como área de atuação os distritos de Castelo Branco e Portalegre. A iniciativa inclui ainda um espaço de representação institucional complementar na Covilhã.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Belmonte terá consulado honorário do Brasil e Covilhã uma representação institucional.Consulado do Brasil no Porto passa a oferecer atendimento remoto para pedidos de passaporte