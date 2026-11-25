Portugal terá um consulado honorário do Brasil na região da Serra da Estrela. A inauguração está marcada para 15 de dezembro, em Belmonte, além de uma representação institucional complementar na Covilhã. O anúncio foi realizado em comunicado da Consulado-Geral do Brasl em Lisboa.A área de atuação do consulado honorário abrange atualmente os distritos de Castelo Branco e Portalegre. Existe a intenção de solicitar às autoridades competentes a ampliação dessa área para incluir o distrito da Guarda.Além das atribuições consulares, a representação pretende atuar na aproximação entre instituições, comunidades e empresas brasileiras e portuguesas. Entre as áreas de interesse estão economia, turismo, cultura, educação, tecnologia e inovação.Uma das prioridades será estimular parcerias entre empresas dos dois países, identificar oportunidades de investimento e promover os destinos do interior de Portugal junto ao mercado brasileiro. Os setores agroalimentar, têxtil, tecnológico e digital também estão entre os previstos para o desenvolvimento de iniciativas de cooperação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A iniciativa pretende ampliar a presença brasileira no interior de Portugal e fortalecer as relações institucionais, econômicas e culturais entre os dois países. A cidade foi escolhida para receber a representação consular por sua ligação histórica com o Brasil: é a terra natal de Pedro Álvares Cabral, navegador português que comandou a expedição que chegou ao território brasileiro em 1500, como já revelou o DN Brasil em entrevista com o cônsul-honorário António Dias.A programação do dia 15 de dezembro seguirá para a Covilhã, onde será inaugurado um espaço de representação complementar no Centro de Inovação Empresarial da Covilhã (CIEC). A iniciativa é resultado de uma parceria com a prefeitura local e será formalizada por meio da assinatura de um protocolo de cooperação.A cerimônia deverá contar com a presença do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, do cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Warley Candeas, e do cônsul honorário do Brasil em Belmonte, António Pinto Dias Rocha, além de representantes institucionais dos dois municípios.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça o português que se tornou cônsul honorário do Brasil em Belmonte, terra de Pedro Alvares Cabral.Portugal é o terceiro país do mundo onde brasileiros mais procuram assistência consular