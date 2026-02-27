Conheça o português que se tornou cônsul honorário do Brasil em Belmonte, terra de Pedro Alvares Cabral

O governo brasileiro instituiu mais um consulado honorário em Portugal. Fica em Belmonte, a cidade onde nasceu Pedro Alvares Cabral. O cônsul honorário é António Dias, ex-prefeito da cidade que mantém uma relação muito próxima com o Brasil."É uma honra", afirma ao DN Brasil. O consulado honorário não tem competência para executar procedimentos formais junto ao governo brasileiro, como emissão de documentos, mas pode orientar, informar e promover as relações entre os dois países.O posto em Belmonte vai responder ao consulado-geral de Lisboa, atendendo aos residentes do distrito de Castelo Branco e Portalegre, e ainda está em fase de implantação. De acordo com o cônsul honorário, um espaço físico de atendimento deverá ser instalado no prédio da Câmara Municipal.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil