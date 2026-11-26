O Consulado-Geral do Brasil no Porto começou a oferecer atendimento remoto para pedidos de passaporte. A iniciativa, anunciada nas redes sociais da repartição, permite que brasileiros que já tenham uma solicitação de atendimento presencial possam ter o processo convertido para a modalidade a distância, sem precisar esperar pela data marcada e comparecer ao posto consular para apresentar a documentação.Segundo a publicação, a medida foi adotada para ampliar a capacidade de atendimento à comunidade brasileira e reduzir o tempo de espera. Com o novo procedimento, o interessado envia a documentação pelo sistema e-Consular, e o posto avalia se o caso pode ser tratado remotamente.A modalidade, no entanto, não está disponível automaticamente para todos os pedidos. Cada solicitação é analisada individualmente pelo consulado, explica a repartição consular. Caso não seja possível realizar o atendimento a distância, o processo continua na modalidade presencial, mediante agendamento.Como funciona o atendimento remotoO primeiro passo é fazer a solicitação pelo sistema e-Consular, anexando a fotografia e os documentos necessários. Depois, o Consulado-Geral analisa o material enviado e verifica se o pedido pode ser processado remotamente.Se a solicitação for aprovada, o brasileiro recebe as instruções para dar continuidade à emissão do passaporte. Nesse formato, o interessado só precisa comparecer ao consulado para retirar o documento pronto.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A qualidade dos arquivos enviados é um dos pontos destacados pelo posto consular. A fotografia deve ser digital, nítida, com boa resolução e sem sombras. O consulado recomenda que a imagem seja feita com o próprio celular, em casa, e alerta que não devem ser digitalizadas fotografias impressas no formato 3x4.Os documentos também precisam estar legíveis, completos e bem iluminados. Imagens com dedos, pernas ou outros objetos cobrindo parte do documento podem comprometer a análise, explica. Segundo o consulado, o cuidado com a qualidade dos arquivos é importante porque as informações e imagens seguem diretamente para o sistema de emissão de passaportes.A iniciativa pretende ampliar o número de atendimentos realizados e reduzir a necessidade de deslocamentos ao posto consular, além de diminuir a espera por agendamentos. As informações sobre o procedimento estão disponíveis no site do Consulado-Geral do Brasil no Porto.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Em seis meses, mais de mil carteiras de identidade do novo modelo são emitidas para brasileiros em Portugal.Passaportes solicitados em Lisboa e Porto serão impressos no Brasil