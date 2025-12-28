AIMA, Finanças, lojas do cidadão e outras repartições públicas só com dois dias de atendimento esta semana

Assim como na semana passada, durante o feriado de Natal, o Réveillon altera horários de atendimento repartições públicas no país. O Governo determinou um “feriadão”, a chamada ponte. Ou seja, os funcionários públicos não precisam trabalhar na sexta-feira, dia 02 de janeiro. O DN Brasil preparou um guia sobre o que abre e o que fecha nesta saideira de 2025.Balcões da AIMA e Estrutura de MissãoA Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) está abrangida pelo feriadão. Por isso, os balcões terão atendimento até esta terça-feira (30) e fecham a partir de quarta-feira (31). O retorno aos trabalhos será na próxima segunda-feira, dia 05 de janeiro.Na Estrutura de Missão são os últimos dois dias de trabalho antes do atendimento parar totalmente. Restam apenas dois dias para atendimento presencial: dias 29 e 30 de dezembro.Apesar do encerramento das marcações presenciais, os processos vão continuar tramitando online, garantiu o governo ao DN Brasil. Caso seja necessário que um imigrante compareça a um atendimento presencial, será feita a convocação por e-mail, com indicação de qual loja deve se dirigir. Lojas do Cidadão, Finanças e SegurançaOutras repartições públicas conhecidas dos imigrantes, como Finanças, Segurança Social e Lojas do Cidadão, também vão estar fechadas durante três dias. O atendimento será retomado na segunda-feira, dia 05 de janeiro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppConsulado atende no dia 02 de janeiroJá o Consulado-Geral de Lisboa não terá feriado prolongado. Na sexta-feira, dia 02 de janeiro, o atendimento será normal, estando fechado somente nos dias 30 e 31 de dezembro.Comércio em geralCada estabelecimento tem a própria regra. Em geral, os centros comerciais funcionam em horário diferenciado no dia 30. É o caso do Centro Comercial Colombo, que funcionará das 8h00 às 19h00 na véspera de Ano Novo. No dia 01 de janeiro, estará fechado e reabre na sexta-feira, dia 02, em horário normal.Bancos e correios também ficam fechados no dia 31. Já os transportes públicos podem funcionar com horários reduzidos. No caso do metropolitano de Lisboa (metrô), diferente dos outros anos, o transporte vai circular normalmente até 1h00, na noite de 30 para 31. No dia de 01 de janeiro, as operações começam às 6h30.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA avisa que títulos vencidos até 30 de junho estão válidos até 15 de abril de 2026.Mais de 16 países - incluindo o Brasil - estarão representados neste menu de Réveillon