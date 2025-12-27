DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Mais de 16 países - incluindo o Brasil - estarão representados neste menu de Réveillon

Fábrica Braço de Prata terá mais de 30 pratos diferentes na festa "Contra ventos e marés".
Publicado a

Escondidinhos de vários sabores, vaca atolada, caldinho de feijão, caldo de sururu, ximxim de galinha, arroz e vatapá são alguns dos pratos brasileiros presentes no menu especial de Réveillon da Fábrica Braço de Prata. O Brasil é um dos países com mais diversidade de sabores, em um universo gastronômico que reúne mais de 16 nações na festa Contra ventos e marés”.

Assim como na edição anterior, imigrantes que empreendem na área da culinária foram convidados a apresentar o melhor de suas culturas no evento. Muitos deles participam mensalmente das feiras promovidas pela Fábrica Braço de Prata, como a latino-americana, a brasileira e a mediterrânica.

Além do Brasil, outros sabores da América Latina estarão disponíveis, como churrasco argentino, tortilhas equatorianas e enchiladas mexicanas. No eixo europeu, os pratos serão da Itália, França e Portugal. Marrocos e Oriente Médio completam a lista.

A diversidade também estará presente na música, com ritmos variados: forró, DJs, Sarapatel e artistas de Portugal, como Maria João e João Farinha e Júlio Resende. A festa começa às 20h e segue até as 5h da manhã.

Os ingressos já estão à venda em três modalidades: 65 euros para jantar, bebidas e bailes, com direito a três pratos e duas bebidas; 35 euros para duas bebidas e bailes (o segundo lote sobe para 40 euros); e ingresso apenas para a festa, no valor de 20 euros no primeiro lote e 25 euros no segundo. Para crianças, o ingresso custa 15 euros. Para crianças o ingresso custas 15 euros. Já é possível comprar as entradas aqui.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Festa de Réveillon da Fábrica Braço de Prata terá forró, sarapatel e sabores brasileiros
