Mais de 16 países - incluindo o Brasil - estarão representados neste menu de Réveillon

Escondidinhos de vários sabores, vaca atolada, caldinho de feijão, caldo de sururu, ximxim de galinha, arroz e vatapá são alguns dos pratos brasileiros presentes no menu especial de Réveillon da Fábrica Braço de Prata. O Brasil é um dos países com mais diversidade de sabores, em um universo gastronômico que reúne mais de 16 nações na festa "Contra ventos e marés".Assim como na edição anterior, imigrantes que empreendem na área da culinária foram convidados a apresentar o melhor de suas culturas no evento. Muitos deles participam mensalmente das feiras promovidas pela Fábrica Braço de Prata, como a latino-americana, a brasileira e a mediterrânica. Além do Brasil, outros sabores da América Latina estarão disponíveis, como churrasco argentino, tortilhas equatorianas e enchiladas mexicanas. No eixo europeu, os pratos serão da Itália, França e Portugal. Marrocos e Oriente Médio completam a lista.A diversidade também estará presente na música, com ritmos variados: forró, DJs, Sarapatel e artistas de Portugal, como Maria João e João Farinha e Júlio Resende. A festa começa às 20h e segue até as 5h da manhã.Os ingressos já estão à venda em três modalidades: 65 euros para jantar, bebidas e bailes, com direito a três pratos e duas bebidas; 35 euros para duas bebidas e bailes (o segundo lote sobe para 40 euros); e ingresso apenas para a festa, no valor de 20 euros no primeiro lote e 25 euros no segundo. Para crianças, o ingresso custa 15 euros. Já é possível comprar as entradas aqui. Festa de Réveillon da Fábrica Braço de Prata terá forró, sarapatel e sabores brasileiros.