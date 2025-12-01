Confira dez dicas para economizar com passagens aéreas morando em Portugal

Para quem resolve morar fora, a passagem aérea é ponto constante para se ter no orçamento, com possíveis idas ao Brasil, noutros casos o bate-volta a trabalho, e até escapadinhas para outros países vizinhos. Em tempos nos quais, ao contrário do que expectável há alguns anos, as passagens vão ficando cada vez mais caras, a boa notícia é que dá para reduzir essa conta com organização e alguns truques simples. Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil separou dez dicas para você, brasileiro que mora em Portugal e quer economizar nas passagens aéreas.1) Jogue a favor da antecedência (e da baixa temporada)Comprar com (bastante) antecedência ajuda, principalmente para datas de alta procura (verão europeu, Natal/Ano-Novo, Páscoa e feriados). Se puder, viaje em março, maio, setembro ou novembro e fuja de sextas e domingos. Terça e quarta geralmente rendem tarifas melhores.2) Tenha um plano A, B e C de datasFlexibilidade é o maior “desconto”. Teste ±3 dias no buscador e veja como o preço muda. Às vezes, sair na madrugada do dia anterior ou voltar um dia depois derruba o valor.3) Use comparadores (e alerta de preço)Ferramentas como Google Flights, Skyscanner e Kayak mostram tendências e combinam companhias diferentes. Ative alertas nas rotas que você mais usa (Lisboa–São Paulo, Porto–Rio, Lisboa–Recife etc).4) Olhe aeroportos alternativosEm Portugal, compare Lisboa, Porto e, quando fizer sentido, Faro. Para voos longos, avalie Madrid/Barajas (pode compensar ir de trem/ônibus). No Brasil, checar areoportos secundários às vezes barateia, desde que o deslocamento extra não coma a economia.5) Case com a tarifa, não com a companhiaVoos diretos são confortáveis, mas conexões bem escolhidas barateiam. Combine empresas diferentes na ida e na volta se isso cortar custos/tempo. Leia as regras: permanência mínima, remarcação e bagagem fazem diferença.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!6) Use (de verdade) os programas de milhasLATAM Pass, Smiles, Azul e parceiros internacionais ajudam quem vai e volta do Brasil. Acumule com cartão de crédito, compras do dia a dia e transferências bonificadas. Por vezes é uma tarefa chata, mas pode render. 7) Low-cost na Europa, com calculadoraPara voos dentro do continente, Ryanair, easyJet, Vueling, Wizz funcionam se você viajar leve. Some tudo: mala despachada, assento, prioridade. Low-cost compensa quando o preço final segue menor. Atenção só que eles estão cada vez mais rígidos com a bagagem...8) Aproveite o stopoverAlgumas companhias permitem stopover (parada estendida) gratuito ou barato na cidade de conexão, ou seja, rende “duas viagens numa”. Verifique regras e exigência de visto/seguro no país da conexão.9) Promo boa tem regulamentoDescontos grandes costumam vir com bagagem só de mão, reembolso restrito e remarcação paga. Economize com consciência e sem impulso para depois não ficar no prejú.10) Outros Pequenos truques que ajudamModo anônimo ou outro dispositivo nas pesquisas (importante!!!)Evite parcelamentos com taxas escondidas.Considere ida e volta separadas se a combinação baixar o preço.Boa viagem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fim da gratuidade na bagagem de mão? Mudanças nos direitos dos passageiros causam polêmica na Europa.Translado de restos mortais: saiba como realizar procedimento de Portugal para o Brasil