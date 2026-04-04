Grupo Sambaiana se apresenta em Lisboa com show de samba contemporâneo

O grupo brasileiro Sambaiana, formado exclusivamente por mulheres, estará em Lisboa na próxima semana, onde se apresenta no dia 12 de abril, um domingo, na Casa Capitão. Criado em Salvador, na Bahia, o coletivo vem ganhando projeção na cena musical brasileira ao unir tradição e contemporaneidade no samba, com composições próprias e forte presença digital. A apresentação terá participação da cantora e compositora brasileira radicada em Portugal, Karla da Silva.A Sambaiana surgiu a partir da união de musicistas que compartilham a mesma ligação com o samba e a música baiana. Desde então, o grupo vem consolidando um público fiel, com mais de 3 milhões de reproduções no Spotify e cerca de 140 mil seguidores nas redes sociais. O repertório mistura diferentes vertentes do samba e do pagode, com letras que exploram vivências e referências da cultura brasileira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Em 2026, o coletivo lançou o álbum Sagrado, Profano, Real, trabalho que amplia essa diversidade sonora e reforça a identidade do grupo. A proposta passa por revisitar o samba a partir de uma abordagem contemporânea, mantendo a influência da música baiana como eixo central da sonoridade.O show está marcado para as 16h, com abertura de portas no mesmo horário, no espaço que fica na Rua do Grilo, no Beato. A apresentação integra a programação regular da Casa Capitão e será realizada em formato sem lugares marcados, o que faz com que a organização recomende a chegada antecipada para quem quiser ficar mais próximo do palco.Na participação na Casa Capitão, o grupo terá a companhia da cantora e compositora brasileira radicada em Portugal, Karla da Silva. Os ingressos para a apresentação ainda estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através deste link. As entradas custam €22..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Luso-brasileira Blaya estreia novo projeto que mistura as festas juninas com os Santos Populares