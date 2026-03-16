Gregorio Duvivier lança livro em Lisboa em conversa com Ricardo Araújo Pereira nesta terça-feira

Depois de levar mais de 200 mil pessoas aos teatros em Portugal e no Brasil com a peça 'O Céu da Língua', fenômeno nos palcos de cá e de lá, o humorista e escritor Gregorio Duvivier lança agora o livro À Flor da Língua, construído a partir do espetáculo. A obra contará com uma sessão especial de lançamento nesta terça-feira (17), quando Duvivier participa de conversa com Ricardo Araújo Pereira na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa, às 18h30.O livro parte da experiência em palco para transformar em texto o que o autor define como uma “comédia poética”. Entre palavras “kiki” (pontudas) e “bouba” (redondas), exemplos de diferenças de vocabulário e jogos sonoros, Duvivier percorre expressões e construções que revelam a musicalidade do idioma. “Sussurrar é uma palavra sussurrada. Metralhar te obriga a fuzilar com a língua. Tropeçar tem um degrau ali no meio. Borbulha é uma palavra bolhosa”, escreve o autor, ao comentar a força sonora das palavras.Conhecido como integrante do coletivo Porta dos Fundos e colunista de imprensa, Duvivier tem na língua portuguesa um dos eixos centrais de sua produção artística. Em entrevistas sobre o espetáculo, se definiu como alguém “obcecado” pelo idioma e interessado na forma como as palavras moldam pensamento, identidade e relações. Já Ricardo Araújo Pereira, que apresenta a sessão nas Galveias, é um dos principais nomes do humor em Portugal, sendo inclusive já apontado por Duvivier, seu amigo, como o maior humorista em língua portuguesa. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A peça que deu origem ao livro segue em circulação e encontra-se atualmente em nova turnê em Portugal, com apresentações por Lisboa, Madeira, Açores, Porto e Évora. A adaptação de O Céu da Língua tem 208 páginas, e propõe uma reflexão bem-humorada sobre a língua portuguesa, explorando sons, significados e mal-entendidos que aproximam brasileiros e portugueses.À Flor da Língua está em pré-venda no site da editora Tinta-da-China, com 10% de desconto e oferta de exemplar autografado, campanha válida até 25 de março. O preço de capa é de 16,90 euros. A sessão nesta terça-feira (17) no Palácio Galveias tem entrada livre. A biblioteca fica no Campo Pequeno, nº 53..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Projeto brasileiro de João Gomes, Jota Pê e Mestrinho, show Dominguinho terá sessão extra em Lisboa