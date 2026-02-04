Mais de 200 mil pessoas já assistiram ao espetáculo.
Peça 'O Céu da Língua', de Gregório Duvivier, faz nova turnê em Portugal

Serão cinco apresentações, que desta vez incluem os Açores e a Madeira.
Depois de ser assistida por mais de 200 mil pessoas em Portugal e no Brasil, a peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, terá uma nova turnê europeia. Portugal está incluído no roteiro, com cinco apresentações no país em março. O brasileiro promete que os espectadores vão “sair do teatro com a sensação de que a língua, afinal, é o mais poderoso território”.

Nesta turnê, o brasileiro incluiu os Açores e a Madeira. As datas são as seguintes: 12 de março em Lisboa (Coliseu dos Recreios), 13 de março na Madeira (Teatro Municipal Baltazar Dias), 16 de março nos Açores (Coliseu Micaelense), 18 de março no Porto (Coliseu Porto Ageas) e 25 de março em Évora (Teatro Garcia de Resende).

“Ao longo desta turnê, o espetáculo convida o público de diferentes países a mergulhar em uma reflexão divertida e profunda sobre a linguagem, a comunicação, os mal-entendidos e o lugar central da palavra na construção do pensamento, da identidade e das relações humanas”, destaca o comunicado do evento. O brasileiro define a performance como uma “comédia poética”.

A peça tem direção de Luciana Paes, com música original de Pedro Aune e projeções de Theodora Duvivier. O espetáculo “cruza stand-up comedy, poesia falada e dramaturgia, transformando a língua portuguesa em seu próprio palco”. O projeto é um dos mais especiais do comediante.

O brasileiro se define como um “obcecado” pela língua portuguesa. “Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma pátria, mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco. Afinal, a palavra é uma fonte inesgotável de humor, desde os primórdios. No princípio era o Verbo, disse Deus. E logo em seguida vieram os erros de concordância. O mesmo Deus disse: ‘Faça-se a luz’. Mas disse pra quem? E por quê?”

Os ingressos estão à venda aqui. Os valores variam entre 22 e 40 euros.

