Projeto brasileiro de João Gomes, Jota Pê e Mestrinho, show Dominguinho terá sessão extra em Lisboa

Espetáculo marcado para 4 de abril de 2026 reforça procura do público português pela turnê do trio.
Publicado a

O projeto brasileiro Dominguinho, formado por João Gomes, Mestrinho brasileiroe Jota.Pê, anunciou uma sessão extra em Lisboa, marcada para o próximo dia 4 de abril, no Casino Estoril. A nova sessão surge após o espetáculo esgotar ingressos para a apresentação das 22h, com um novo show marcado para às 18h do mesmo dia.

Antes do Estoril, na região metropolitana de Lisboa, o Dominguinho sobe ao palco do Coliseu Ageas, no dia 2 de abril, naquela que será a primeira apresentação do grupo no país.

Lançado em abril do ano passado no Brasil, o projeto Dominguinho aposta num formato acústico e intimista, com base no forró, reunindo composições inéditas e releituras de outros artistas da música brasileira. O trio define o trabalho como uma “experiência musical”, pensada para uma escuta mais atenta, distante do formato tradicional de grandes espetáculos.

Entre as faixas do repertório estão músicas inéditas como Flor e versões de canções conhecidas do público, como Pontes Indestrutíveis, do Charlie Brown Jr.. O álbum já ultrapassou 50 milhões de reproduções no Spotify, consolidando o projeto como um dos lançamentos recentes de maior alcance entre os artistas envolvidos.

A turnê internacional ainda passa ainda por países como Bélgica, Holanda, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Suíça, Irlanda e Itália. Os ingressos para a sessão extra do projeto estão disponíveis para venda através deste link. As entradas variam entre os €40 e os €50.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
