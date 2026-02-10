Projeto brasileiro de João Gomes, Jota Pê e Mestrinho, show Dominguinho terá sessão extra em Lisboa

O projeto brasileiro Dominguinho, formado por João Gomes, Mestrinho brasileiroe Jota.Pê, anunciou uma sessão extra em Lisboa, marcada para o próximo dia 4 de abril, no Casino Estoril. A nova sessão surge após o espetáculo esgotar ingressos para a apresentação das 22h, com um novo show marcado para às 18h do mesmo dia.Antes do Estoril, na região metropolitana de Lisboa, o Dominguinho sobe ao palco do Coliseu Ageas, no dia 2 de abril, naquela que será a primeira apresentação do grupo no país.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppLançado em abril do ano passado no Brasil, o projeto Dominguinho aposta num formato acústico e intimista, com base no forró, reunindo composições inéditas e releituras de outros artistas da música brasileira. O trio define o trabalho como uma “experiência musical”, pensada para uma escuta mais atenta, distante do formato tradicional de grandes espetáculos.Entre as faixas do repertório estão músicas inéditas como Flor e versões de canções conhecidas do público, como Pontes Indestrutíveis, do Charlie Brown Jr.. O álbum já ultrapassou 50 milhões de reproduções no Spotify, consolidando o projeto como um dos lançamentos recentes de maior alcance entre os artistas envolvidos.A turnê internacional ainda passa ainda por países como Bélgica, Holanda, França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Suíça, Irlanda e Itália. Os ingressos para a sessão extra do projeto estão disponíveis para venda através deste link. As entradas variam entre os €40 e os €50..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Turnê de celebração dos 80 anos de Alceu Valença passa por Portugal em 2026