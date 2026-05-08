Formada por mulheres cariocas, Banda Um Amô participa de festival em Estarreja neste fim de semana

A Banda Um Amô volta ao festival Samba Com Vida neste fim de semana, em Estarreja, para sua terceira participação consecutiva no evento dedicado à cultura do samba em Portugal. Formado por mulheres ligadas ao universo das escolas de samba do Rio de Janeiro, o grupo brasileiro participa da programação de sábado (9) e domingo (10).“A cada ano encontramos mais mulheres interessadas em aprender, tocar e participar ativamente do samba. Essa troca tem sido uma das partes mais importantes da nossa presença no festival”, afirmou Mariana Braga, vocalista da banda. Neste sábado, as integrantes comandam workshops de percussão divididos por naipes. Já no domingo, participam do ensaio geral e da tradicional batucada de apresentação do festival.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A Banda Um Amô é formada, além de Mariana Braga, por Thalita Santos, Allana Marinho e Bia Tinoco. O repertório mistura referências das baterias das escolas de samba cariocas com arranjos contemporâneos, mantendo forte influência do samba-enredo e da percussão tradicional do Carnaval do Rio.Além das apresentações, o grupo também desenvolve o projeto Ritmo Por Elas, iniciativa voltada à formação feminina na percussão. Segundo Thalita Santos, percussionista da banda, o festival em Portugal acabou se transformando também em espaço de intercâmbio cultural. “Existe uma conexão muito forte entre o público português e o samba brasileiro. Participar novamente do Samba Com Vida reforça essa ponte construída através da música e da formação”, disse.A programação completa e as informações sobre entradas estão disponíveis nas redes sociais e no site oficial do evento..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira