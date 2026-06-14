"Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho" será um dos filmes do festival.
"Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho" será um dos filmes do festival. Foto: DR
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Festival MIMO estreia mostra de cinema em Guimarães com documentários sobre nomes da música brasileira

Programação gratuita decorre entre 27 de junho e 2 de julho e inclui estreias nacionais dedicadas a artistas como Dona Onete, Fernanda Abreu e Alaíde Costa.
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O Festival MIMO vai estrear uma mostra de cinema em Guimarães, cidade que recebe pela primeira vez o evento em Portugal. Entre os dias 27 de junho e 2 de julho, o Largo Condessa do Juncal acolhe dez filmes de Portugal, Brasil, Angola, Canadá e Reino Unido, numa programação gratuita dedicada à música e às suas diferentes expressões culturais.

A iniciativa antecede os shows do festival, marcados para os dias 3, 4 e 5 de julho, e integra as celebrações dos 10 anos do MIMO em território português.

Entre os destaques estão quatro estreias nacionais dedicadas a nomes da música brasileira. É o caso de Dona Onete – Meu Coração Neste Pedacinho Aqui, da diretora Mini Kerti, sobre a trajetória da cantora paraense que se tornou referência da cultura amazônica após os 70 anos.

Também será exibido Fernanda Abreu – Da Lata 30 Anos, o Documentário, de Paulo Severo, que revisita um dos álbuns mais marcantes da música brasileira dos anos 1990, além de Macaléia, de Rejane Zilles, centrado na amizade e parceria criativa entre Jards Macalé e o artista plástico Hélio Oiticica.

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A programação inclui ainda a estreia de A Noite de Alaíde, documentário de Liliane Mutti que acompanha a trajetória de Alaíde Costa, uma das vozes históricas da Bossa Nova. A cantora também integra a programação musical do festival e sobe ao palco do Paço dos Duques de Bragança no dia 4 de julho, ao lado dos músicos Cristovão Bastos e Mauro Senise.

Além dos filmes brasileiros, a mostra reúne produções recentes sobre temas como o kuduro angolano, as origens do hip hop na Margem Sul do Tejo e a história da dupla maliana Amadou & Mariam. Algumas sessões contarão com a presença de realizadores, produtores e protagonistas das obras exibidas.

O Festival MIMO de Cinema decorre entre 27 de junho e 2 de julho e tem entrada gratuita. A programação completa pode ser consultada no site oficial do festival.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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