Passada a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 e a liderança confirmada no Grupo C, o Brasil inicia nesta segunda-feira (29) a parte mais decisiva do Mundial. Pelos 16 avos de final, fase inédita na história das copas e consequente deste novo torneio com 48 seleções, a equipe comandada por Carlo Ancelotti mede forças contra o Japão em partida que vale a vaga nas oitavas de final. O confronto acontece em Houston, às 14h da hora local (18h em Lisboa) em Portugal, terá transmissão da LiveMode no Yoiutube.Para a partida contra os japoneses, o treinador italiano deverá manter o time-base que venceu a Escócia com facilidade na última quarta-feira (24), quando venceu por 3 x 0, gols de Vini Jr (duas vezes) e Matheus Cunha. Com isso, à equipe que deve iniciar o jogo no NRG Stadium deverá ter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini. Jr.Já o Japão chega aos 16 avos de final após se classificar na segunda posição do Grupo F (no qual duelou contra Países Baixos, Suécia e Tunísia) e, assim como o Brasil, encerrou a fase de grupos invicto. Os nipônicos iniciaram a trajetória no Mundial com um empolgante empate por 2 x 2 contra os Países Baixos, golearam a Tunísia por 4 x 0 na segunda rodada e empataram por 1 x 1 com a Suécia na ultima partida. Os neerlandeses ficaram com a primeira posição.Mesmo sofrendo com a ausência de nomes que foram cortados ainda antes da Copa - como Endo, Mitoma e Minamino - os Samurais seguem sendo um dos times mais bem estruturados da competição. Hajime Moriyasu treina a equipe há sete anos, está em sua segunda Copa do Mundo sob o comando da seleção e, em outubro do ano passado, venceu o Brasil por 3 x 2, de virada, em amistoso. Para a partida desta segunda-feira, Moriyasu deve montar sua equipe com: Suzuki; Tomiyasu (Watanabe), Taniguchi (Itakura) e Ito; Doan, Tanaka, Kamada e Nakamura; Kubo, Ueda e Maeda. O jogo entre Brasil e Japão representa o início da trajetória na fase eliminatória para ambas equipas no torneio, na qual apenas a vitória serve para seguir no campeonato disputado na América do Norte. Em caso de empate no tempo regulamentar a partida será decidida na prorrogação (duas etapas de 15 minutos) e, caso a igualdade no placar persista, a definição é por pênaltis. Em Lisboa, o torcedor brasileiro tem diversos lugares para acompanhar a partida em modo festa, como o DN Brasil já contou nesta reportagem. .Baila, Vini! Craque brilha com dois golos, Brasil vence Escócia e avança na liderança do Grupo C.A Copa do Mundo vem aí. Confira onde ver os jogos do Brasil na televisão em Portugal