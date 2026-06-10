A Copa do Mundo vem aí. Confira onde ver os jogos do Brasil na televisão em Portugal

Gente apaixonada por futebol, a espera finalmente acabou! Depois de quatro anos, mais uma edição de Copa do Mundo começa nesta quinta-feira, 11 de junho, e o brasileiro que vive em Portugal pode respirar com calma, afinal, terá diferentes opções para acompanhar os jogos da seleção. Além da Sport TV, canal pago que transmitirá todas as partidas do torneio, a LiveModeTV, braço português da empresa responsável pela CazéTV no Brasil, exibirá gratuitamente no YouTube dois jogos do Brasil na primeira fase.A estreia brasileira será no sábado, 13 de junho, às 23h, contra Marrocos, com transmissão da LiveModeTV e da Sport TV. Depois, a seleção comandada por Carlo Ancelotti volta a campo na madrugada do dia 20, à 1h30, diante do Haiti, em partida que será exibida exclusivamente pela Sport TV. O último jogo da fase de grupos será contra a Escócia, no dia 24, também às 23h, novamente com transmissão da LiveModeTV e da Sport TV.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A LiveModeTV chegou recentemente a Portugal e fará no Mundial o seu primeiro grande torneio no país. A transmissão será aberta no YouTube, mas com narração portuguesa, e não brasileira. A empresa tenta repetir em Portugal o modelo que ajudou a popularizar a CazéTV no Brasil, com transmissões desportivas gratuitas e linguagem voltada também ao público digital.O Mundial de 2026 será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A abertura será nesta quinta-feira, às 20h, com México x África do Sul. Em Portugal, além da Sport TV e da LiveModeTV, RTP, SIC e TVI chegaram a acordo com a FIFA para transmitir 20 jogos em sinal aberto, incluindo partidas da seleção portuguesa, o jogo de abertura, as meias-finais e a final.Jogos do Brasil na fase de grupos em PortugalBrasil x Marrocos - sábado, 13 de junho, às 23h - LiveModeTV/YouTube e Sport TVBrasil x Haiti - madrugada de 20 de junho, à 1h30 - Sport TVBrasil x Escócia - quarta-feira, 24 de junho, às 23h - LiveModeTV/YouTube e Sport TV.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mercado Municipal de Braga terá transmissão de Brasil x Marrocos em telão gigante na estreia da Copa do Mundo.Mundial 2026: RTP, SIC e TVI garantem transmissão em sinal aberto dos jogos de Portugal