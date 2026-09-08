O Brasil conta com os jogadores brasileiros Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gabriel Magalhães (Arsenal) na lista de 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 de melhor jogador do mundo. A relação de concorrentes foi anunciada nesta terça-feira (8) pelos organizadores – a revista France Football em parceria com a Uefa. A cerimônia de entrega está programada para 26 de outubro.Maior vencedor da história do Bola de Ouro com oito troféus, o argentino Lionel Messi (Inter Miami) também está na lista. Já o atacante português Cristiano Ronaldo (Al Nassr), seis vezes vencedor, ficou fora da relação. O último vencedor do Bola de Ouro foi o O atual dono do troféu é centroavante Ousmane Dembélé (PSG).O prêmio de melhor jogador do mundo considera os destaques da temporada 2025/26 durante as principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo. Diferentemente dos anos anteriores quando ocorreu em Paris, a 70ª edição do Bola de Ouro será realizada excepcionalmente em Londres. A capital inglesa foi escolhida em homenagem ao ex-atacante Stanley Matthews, o primeiro da história a ser contemplado com o prêmio de melhor do mundo em 1956, quando defendia o Blackpool.leva em consideração os destaques da temporada 2025/26 e também teve a Copa do Mundo como um dos principais eventos do período de avaliação.Indicados ao prêmio melhor do mundoJude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)Erling Haaland (Manchester City/Noruega)Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)Marquinhos (PSG/Brasil)Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)Kylian Mbappé (Real Madrid/França)Nuno Mendes (PSG/Portugal)Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)Michael Olise (Bayern de Munique/França)Willian Pacho (PSG/Equador)Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)Rodri (Barcelona/Espanha)Fabián Ruiz (PSG/Espanha)William Saliba (Arsenal/França)Ferran Torres (Barcelona e PSG/Espanha)Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)Vitinha (PSG/Portugal).O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.\r\n.Quatro portugueses nos 30 nomeados para a Bola de Ouro. Vozinha entre os 10 eleitos para melhor guarda-redes .Futebol. CBF aprova novas regras de arbitragem para jogos no Brasil e oficializa Lei Vini Jr. contra racismo