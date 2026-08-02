Fluminense e Vasco não saíram do 0 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo ocorreu na tarde deste sábado (1º) no estádio do Maracanã e foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.O jogo foi muito disputado com muitas faltas e com poucas chances de gol. As equipes pareciam estar mais preocupadas em não perder. Dessa forma, o empate com placar fechado acabou ficando justo.A partida de volta entre Fluminense e Vasco será na próxima quarta-feira (6), às 21h30, também no Maracanã. Uma vitória simples dá a vaga para o vencedor e qualquer empate leva a decisão para os pênaltis..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Após primeira vitória, Pedro Emanuel encara semana de teste de fogo no Vasco da Gama.Flamengo vence o Benfica por 2-1 e leva o Troféu do Algarve