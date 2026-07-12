O Flamengo venceu o Benfica e conquistou o Troféu do Algarve 2026, em uma partida com casa cheia. Torcedores rubro-negros de várias regiões de Portugal e de outros países da Europa lotaram o Estádio do Algarve, em Faro, para acompanhar o Mengão. A vitória foi de 2-1."A Nação representou em Portugal. Sempre jogamos em casa. Em qualquer canto do mundo", escreveu o clube no Instagram. A partida foi disputada do início ao fim e importante para o Benfica, por ser o primeiro jogo com público do novo treinador Marco Silva.O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, enquanto o segundo foi marcado nos minutos finais. Samuel Lino e Wallace Yan marcaram os gols da vitória do Flamengo. Pelo Benfica, Pavlidis descontou para a equipe portuguesa. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O clube carioca tornou-se o primeiro representante das Américas a disputar o Troféu do Algarve. A vitória tem um sabor a mais por ter conquistado o título logo na estreia da competição.A equipe permaneceu duas semanas no Algarve, onde disputou três amistosos no Estádio do Algarve e agora retorna ao Brasil. O Flamengo é atualmente comandado pelo técnico português Leonardo Jardim. Esta edição marcou os 25 anos do Troféu do Algarve. A competção foi criada em 2001 e reúne equipes de diferentes países durante o período de preparação para a temporada europeia. O Benfica é o maior vencedor com nove títulos em 14 participações, que não chegou aos 15 anos neste ano por não conseguir vencer o Mengão.Veja abaixo imagens da partida, com fotos de Luís Forra, da agência Lusa.. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.