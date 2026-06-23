O hino do Brasil é o melhor de todos. A escolha é do New York Times, que fez um ranking dos 48 hinos nacionais dos países que disputam a Copa do Mundo de 2026. "Dura quase dois minutos e ainda assim não é o suficiente", escreve o jornalista Tim Spiers."Há muitas palavras cantadas muito rapidamente durante a maior parte da música, sobre não temer a batalha, sobre um colosso destemido e uma pátria amada", explica, ao justificar a escolha do Brasil como o melhor. "Mas o ponto alto é, sem dúvida, uma gloriosa introdução orquestral de 28 segundos", complementa.O jornalista cita que, na execução do hino antes do jogo contra Marrocos, "não houve as lágrimas e o melodrama que vimos antes da lendária semifinal em casa, em 2014, mas talvez seja melhor assim", brincou. "Um dos melhores hinos do mundo", citou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Cada uma das 48 avaliações conta com um texto e uma ficha com duração, frase-chave e nota de intensidade. No caso do Brasil, a frase escolhida foi “Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e esperança desce à Terra". Na escala de intensidade, recebeu nota nove em dez.O hino de Portugal também está entre os melhores. Ocupa a terceira posição, com nota nove em dez. "O título não revela muito (A Portuguesa), mas é uma canção emocionante. É um chamado inspirador às armas, com o refrão repetido "às armas" cantado em alto e bom som", detalha.Completam o top 5 a França, em segundo lugar; a Colômbia, em quarto; e a Escócia, em quinto. Do lado oposto da tabela está a Inglaterra, que tem 42 segundos e é descrito como "horrível".O hino brasileiro volta a ecoar nesta quarta-feira, 24 de junho, às 23h (horário de Lisboa), no terceiro jogo da seleção na Copa do Mundo de 2026.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Vamos voltar a ser o grande sonho brasileiro”, diz vice-presidente da CBF .Onde assistir à Copa do Mundo com os amigos? Lisboa terá espaços ao ar livre para acompanhar os jogos