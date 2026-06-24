O terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo será disputado nesta noite, 24 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami. A seleção enfrenta o Haiti, com a expectativa de contar em campo com o camisa 10, Neymar. Diferentemente da partida anterior, o horário é um pouco mais amigável para os torcedores que estão em Portugal: às 23h00.Assim como na estreia da seleção, vários locais em Lisboa transmitirão o jogo ao vivo. É o caso da feira de verão do Terrapleno de Santos, em Santos, que dedica os domingos de festa ao Brasil e também aos jogos da Copa do Mundo. A entrada é gratuita.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Também haverá transmissão na Arena do Futebol, montada na Praça do Comércio. Para quem pretende assistir à partida no local, a dica é chegar cedo. No jogo anterior transmitido, o espaço ficou pequeno para acomodar a torcida brasileira.Até agora, a equipe comandada por Carlo Ancelotti soma um empate e uma vitória. Caso o Brasil termine a fase de grupos na liderança, enfrentará, nas oitavas de final, o segundo colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Nesse cenário, o confronto está agendado para 29 de junho, às 18h00. Se terminar na segunda posição, a seleção brasileira enfrentará o vencedor do Grupo F no dia 30 de junho, às 2h00 da madrugada.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Vamos voltar a ser o grande sonho brasileiro”, diz vice-presidente da CBF .Onde assistir à Copa do Mundo com os amigos? Lisboa terá espaços ao ar livre para acompanhar os jogos