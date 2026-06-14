Brasil empata com o Marrocos. Multidão assiste ao jogo em Lisboa

Lisboa se vestiu de amarelo para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo nesta noite de 13 de junho. O futebol se misturou aos arraiás da capital portuguesa, com as televisões sintonizadas no jogo em esplanadas, bares e restaurantes e até mesmo nas festas de rua. No famoso Arraial da Bica, o hino brasileiro ecoou e podia ser ouvido de longe.Na arena de futebol montada na Praça do Comércio, o espaço foi pequeno para o tamanho da torcida. Milhares de pessoas assistiram à partida, principalmente brasileiros e brasileiras vestindo camisas da Seleção e de clubes de várias partes do país. Na multidão também estavam turistas de diversas nacionalidades, unidos pela paixão pelo futebol.O jogo contra o Marrocos começou com frustração para a torcida brasileira. Os adversários abriram o placar aos 20 minutos, com gol de Ismael Saibari. Cerca de dez minutos depois, o Brasil empatou com um golaço de Vini Jr.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O primeiro tempo terminou empatado, mantendo a esperança de uma volta mais combativa por parte da seleção brasileira. Depois do intervalo, os minutos seguintes foram disputados, mas sem gols.Com dez minutos de acréscimo, os ânimos ficaram ainda mais acirrados. O goleiro Alisson salvou o Brasil da derrota com duas defesas seguidas a apenas dois minutos do fim. No segundo tempo, diferentemente do Marrocos, a equipe brasileira não chegou perto de marcar. O placar final ficou em 1x1.Ao final da partida, o técnico Carlos Lancelotti admitiu que o time “tem que melhorar”, destacando que o primeiro tempo foi ruim. “Foi um jogo difícil, contra uma equipe difícil”, disse.Vini Jr., capitão da equipe, afirmou que, na Copa do Mundo, “não tem jogo fácil”. Sobre o que é preciso melhorar, citou a posse de bola e a preparação para a próxima partida.O jogo seguinte da Canarinha está marcado para sábado, 20 de junho. O horário não ajuda quem vai assistir de Portugal: 1h30 da manhã. A seleção está no Grupo C da Copa do Mundo.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Onde assistir à Copa do Mundo com os amigos? Lisboa terá espaços ao ar livre para acompanhar os jogos.A Copa do Mundo vem aí. Confira onde ver os jogos do Brasil na televisão em Portugal