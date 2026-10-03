A obra de Elis Regina ganhará uma homenagem em Braga no dia 10 de outubro de 2026. O espetáculo “Pela Estrada com Elis no Samba” sobe ao palco do Espaço Vita com uma formação ampliada de oito músicos e um repertório dedicado a diferentes momentos da trajetória de uma das principais vozes da música brasileira.Nesta apresentação, o projeto aposta especialmente na relação de Elis com o samba e o samba-jazz, recuperando sonoridades presentes desde o início da carreira da cantora. Para o novo formato, a banda incorpora um naipe de sopros e propõe novos arranjos para canções que ficaram marcadas na voz da artista.O repertório reúne “Águas de Março”, “Como Nossos Pais”, “Upa Neguinho”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Casa no Campo”, “Fascinação”, “Romaria” e “Madalena”, além de outras músicas associadas à trajetória de Elis. Também estão previstas interpretações de “Maria Maria” e “Nada Será Como Antes”, ampliando o passeio pela música popular brasileira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Elis Regina morreu em 1982, aos 36 anos, mas deixou uma obra que atravessou gerações da música brasileira. Conhecida pela intensidade de suas interpretações e pela versatilidade do repertório, a cantora transitou pelo samba, MPB, jazz e diferentes vertentes da canção brasileira ao longo da carreira.O espetáculo “Pela Estrada com Elis no Samba” no dia 10 de outubro, está marcado para às 21h30, no Espaço Vita, em Braga. O espetáculo tem duração prevista de 90 minutos e classificação para maiores de seis anos. Os ingressos custam €13..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"