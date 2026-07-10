Brasileiros que vivem no Norte de Portugal e têm interesse por ilustração, desenho e artes visuais terão uma oportunidade gratuita de participar de uma programação na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto na próxima semana. Entre os dias 15 e 17 de julho, a instituição recebe a primeira edição da CISCA Summer School, que reunirá artistas e investigadores brasileiros e portugueses em cinco oficinas abertas à comunidade.Com o tema Quebrar o Ovo, a escola de verão propõe atividades que passam por escultura poética, quadrinhos, ilustração botânica, gráfica independente e desenho coletivo. As oficinas serão conduzidas por João Coser, Samuel Sanção, Adónis Evangelista e Juliana Meira, além de uma sessão de encerramento em parceria com o NIBA - Núcleo de Imigrantes das Belas Artes do Porto, no jardim da faculdade.A iniciativa parte de discussões sobre imagem, território, migrações, crise ecológica e memória coletiva. Segundo a organização, a proposta é usar a criação visual como espaço de encontro entre corpos, lugares e histórias que raramente ocupam as instituições. Não é necessário ter experiência prévia para participar, e os materiais serão fornecidos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A CISCA Summer School é uma iniciativa do laboratório CISCA - Critical Illustration for Ecological Futures, criado no âmbito de um projeto de doutoramento em Design pela Universidade do Porto, com financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O projeto é coordenado pelo artista e investigador Bruno de Almeida, com orientação científica da socióloga Paula Guerra, investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, e do ilustrador e professor Júlio Dolbeth, investigador do ID+ Research Institute for Design, Media and Culture.A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (10) pelo site ciscalab.com, sujeitas à lotação..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Artista visual brasileira transforma ateliê no Porto em espaço para pessoas explorarem a criatividade.Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”