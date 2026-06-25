"Quero aproveitar essa turnê para criar pontes, conhecer artista", diz ao jornal.
"Quero aproveitar essa turnê para criar pontes, conhecer artista", diz ao jornal.Foto: Keila Souza
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"Quero criar pontes entre Brasil e Portugal através da música", diz Melly, que sobe ao palco do Rock in Rio

Baiana Melly é uma das artistas brasileiras trazidas ao Rock in Rio 2026 pela Embratur.
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Artistas brasileiras em ascensão estarão presentes novamente no palco do Rock in Rio neste segundo fim de semana do festival. Uma delas é a cantora Melly, de 24 anos, que se apresenta neste sábado, 27 de junho, no BacanaPlay Digital Stage, às 16h25.

O show é promovido pela Embratur, parceira do festival, numa aposta de divulgar o Brasil através da cultura. Ao DN Brasil, Melly afirma que tocar no Rock in Rio é um sonho para qualquer artista. "O Rock in Rio é um daqueles palcos que fazem parte do imaginário de qualquer artista brasileiro. Estar ali é uma mistura de honra, responsabilidade e celebração", conta.

"É muito especial poder levar minha música para um público tão diverso e compartilhar um trabalho que vem sendo construído com tanto carinho e verdade", complementa. Será o primeiro show da baiana em terras portuguesas.

Além da apresentação no Rock in Rio, Melly fará uma turnê pelo país. "Tô muito animada. Portugal é um lugar com o qual o Brasil tem muitas conexões culturais, e sinto que existe uma curiosidade cada vez maior pela nova música brasileira", afirma. "Quero aproveitar essa turnê para criar pontes, conhecer artistas, trocar experiências e apresentar meu trabalho para pessoas que talvez estejam me ouvindo pela primeira vez", completa.

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A cantora também revela ser fã de vários artistas de Portugal. "Gosto muito da sensibilidade da música portuguesa. Dos artistas que conheço e residem em Portugal, tenho ouvido Nenny, Sara Tavares e Dino D'Santiago", diz. A baiana destaca ainda seu interesse pelas influências africanas na música. "Me interessam bastante os artistas que transitam entre Portugal, África e outras diásporas, porque essa mistura cultural conversa muito com o que eu busco artisticamente", explica.

Melly avalia que vive um momento de "consolidação e expansão" na carreira. Seu álbum mais recente, Mais Forte Que a Dúvida, representa essa fase. "Representa muito do que acredito artisticamente hoje, e sinto que estou construindo uma identidade cada vez mais clara", destaca. "Tenho vivido experiências importantes, dentro e fora do Brasil, e isso tem ampliado minha visão sobre o que quero comunicar através da música", pontua.

Um de seus sucessos mais recentes é Papo de Edredom, parceria com Liniker. A artista também gravou com outros nomes importantes da música brasileira, como Karol Conká, Duda Beat e Russo Passapusso. Além disso, participa da faixa "Ternura", do novo álbum EQUILIBRIVM, de Anitta.

Ao falar sobre suas inspirações, Melly afirma que são as "pessoas e as histórias que carregam", destacando como fonte de inspiração "observar como a música atravessa memórias, dúvidas, encontros e transformações". Por fim, diz sentir uma "enorme vibração de criatividade" quando entra em contato com temas ligados à ancestralidade, à cultura afro-diaspórica e à possibilidade de criar conexões entre diferentes lugares do mundo por meio da arte.

Datas da turnê em Portugal

27/06
Rock in Rio Lisboa – Lisboa, Portugal

04/07
Festival MIMO – Guimarães, Portugal

10/07
Casa da Música – Porto, Portugal

11/07
Jardim de Verão (Jardim Gulbenkian) – Lisboa, Portugal

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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