Embratur traz Carol Biazin e Joyce Alane ao Rock in Rio Lisboa para ecoar a nova geração brasileira

Carol Biazin e Joyce Alane, dois nomes relevantes da nova geração da música brasileira, serão atrações no Rock in Rio Lisboa. As apresentações são promovidas pela Embratur, parceira do festival, que ocorre em junho (21, 22, 27 e 28).Os shows serão inéditos no Rock in Rio. "O espetáculo foi concebido especialmente para o Rock in Rio Lisboa e propõe uma experiência inédita que traduz a diversidade da nova música brasileira", destaca a agência brasileira de turismo.Carol é uma artista pop de "contemporâneo sofisticado, que transita entre R&B, house e outras influências globais". Joyce se destaca por "sua força autoral e identidade nordestina, marcada por composições sensíveis e conexão direta com o público". As apresentações contarão com direção criativa inédita, conceito visual inspirado na estética contemporânea brasileira e ativações voltadas à promoção do Brasil como destino cultural e turístico.A presença da Embratur no festival faz parte da "estratégia de promoção da imagem do Brasil no exterior por meio da cultura e da economia criativa". O objetivo é mostrar a pluralidade e a criatividade da música brasileira. “Levar a nossa música para um palco da dimensão do Rock in Rio Lisboa é extremamente simbólico. É uma oportunidade de apresentar ao mundo a riqueza e a verdade da produção artística brasileira contemporânea”, afirma Carol Biazin.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppPara o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd, “a música brasileira é uma potência global, reflete a riqueza da nossa diversidade e funciona como uma porta de entrada afetiva para o Brasil. Com ações como essa, a Embratur fortalece a nossa cultura também como estratégia turística, o que significa gerar oportunidades para a economia criativa e ampliar a presença internacional do país. Estamos levando a música como elemento que nos conecta ao mundo, sem perder o vínculo com as nossas raízes. Temos um lema como princípio: ‘Ouvir o Brasil, viajar pela música’”, explica Gevaerd.O apoio à realização do show das artistas nacionais em um dos maiores festivais de música da Europa integra a estratégia da Agência, que posiciona a música como instrumento de promoção do soft power brasileiro no exterior.O Rock in Rio 2026 ocorre no Parque do Tejo, em Lisboa, nos dias 21, 22, 27 e 28 de junho. Algumas das atrações brasileiras são o artista Belo, Filipe Ret, Pedro Sampaio, Alok e Sepultura. Já entre as confirmações internacionais estão Katy Perry, Linkin Park, Rod Stewart e 21 Savage.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.