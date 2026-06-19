Cantora Joyce Alane cantou no voz e violão.
Cantora Joyce Alane cantou no voz e violão.Foto: Hugo Moreira
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Embratur traz ainda mais brasilidade ao Rock in Rio Lisboa

Uma prévia dos shows foi apresentada no evento teste do Rock in Rio. A pernambucana Joyce Alane subiu ao palco de uma prévia do que será o cocnerto deste sábado no festival.
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"Deixa ir, que pra mim tá difícil ver. Você e eu já não podemos ser. Não consigo querer quem me quer. E quer outro alguém." A música já é conhecida dos dois lados do oceano e vai encantar o público do Rock in Rio Lisboa ao vivo. Joyce Alane, cantora do sucesso Deixa Ir, em parceria com João Gomes, é uma das vozes do primeiro dia do festival.

A pernambucana veio a convite da Embratur, parceira do Rock in Rio. "A gente está dando palco para a música brasileira", destaca ao DN Brasil Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur. Uma prévia do que será o show de Joyce foi apresentada durante o evento-teste do Rock in Rio, na quinta-feira.

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A Embratur reuniu convidados, autoridades, parceiros e imprensa para uma celebração brasileira no festival. Com a voz de Joyce, cardápio brasileiro e a vibe do Brasil — um dos slogans de divulgação do país —, o encontro serviu para promover a cultura nacional. "É também um evento de troca, de conversa e de mostrar a cultura do nosso país", explica Gevaerd.

Roberto e Roberta Medina.
Roberto e Roberta Medina.Foto: Hugo Moreira / Rock in Rio

Segundo Roberto, esta nova fase da parceria com o Rock in Rio Lisboa é uma forma de fortalecer a identidade do Brasil no exterior. "A música é um soft power do Brasil. Temos trabalhado isso em nossas campanhas, falado muito da cultura brasileira, que é um ativo importante", detalha.

O evento no Rock in Rio foi organizado pelo escritório da Embratur em Lisboa, liderado por Larissa Ushizima e Lilás Nascimento. "Os números refletem um pouco a atuação do escritório em Lisboa. Portugal voltou a ser o principal emissor de visitantes da Europa para o Brasil. Isso também é resultado dessa presença mais forte aqui, a partir do escritório", celebra. Entre janeiro e abril deste ano, o Brasil recebeu 135.436 visitantes portugueses, o melhor resultado da história para um primeiro quadrimestre.

As apresentações realizadas em parceria com a Embratur acontecerão no palco Bacana Play Digital. No dia 20 de junho, Joyce Alane se apresenta às 19h, e Carol Biazin, às 21h15. Já no dia 27, Melly, também indicada ao Grammy Latino de 2024 pelo álbum Amaríssima, sobe ao palco às 16h25. Encerrando a programação da Embratur, às 18h25, Bento Gil leva ao festival as canções do álbum Silêncio Azul, seu primeiro trabalho autoral.

amanda.lima@dn.pt

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