Embratur traz ainda mais brasilidade ao Rock in Rio Lisboa

"Deixa ir, que pra mim tá difícil ver. Você e eu já não podemos ser. Não consigo querer quem me quer. E quer outro alguém." A música já é conhecida dos dois lados do oceano e vai encantar o público do Rock in Rio Lisboa ao vivo. Joyce Alane, cantora do sucesso Deixa Ir, em parceria com João Gomes, é uma das vozes do primeiro dia do festival.A pernambucana veio a convite da Embratur, parceira do Rock in Rio. "A gente está dando palco para a música brasileira", destaca ao DN Brasil Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur. Uma prévia do que será o show de Joyce foi apresentada durante o evento-teste do Rock in Rio, na quinta-feira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A Embratur reuniu convidados, autoridades, parceiros e imprensa para uma celebração brasileira no festival. Com a voz de Joyce, cardápio brasileiro e a vibe do Brasil — um dos slogans de divulgação do país —, o encontro serviu para promover a cultura nacional. "É também um evento de troca, de conversa e de mostrar a cultura do nosso país", explica Gevaerd..Segundo Roberto, esta nova fase da parceria com o Rock in Rio Lisboa é uma forma de fortalecer a identidade do Brasil no exterior. "A música é um soft power do Brasil. Temos trabalhado isso em nossas campanhas, falado muito da cultura brasileira, que é um ativo importante", detalha.O evento no Rock in Rio foi organizado pelo escritório da Embratur em Lisboa, liderado por Larissa Ushizima e Lilás Nascimento. "Os números refletem um pouco a atuação do escritório em Lisboa. Portugal voltou a ser o principal emissor de visitantes da Europa para o Brasil. Isso também é resultado dessa presença mais forte aqui, a partir do escritório", celebra. Entre janeiro e abril deste ano, o Brasil recebeu 135.436 visitantes portugueses, o melhor resultado da história para um primeiro quadrimestre.As apresentações realizadas em parceria com a Embratur acontecerão no palco Bacana Play Digital. No dia 20 de junho, Joyce Alane se apresenta às 19h, e Carol Biazin, às 21h15. Já no dia 27, Melly, também indicada ao Grammy Latino de 2024 pelo álbum Amaríssima, sobe ao palco às 16h25. Encerrando a programação da Embratur, às 18h25, Bento Gil leva ao festival as canções do álbum Silêncio Azul, seu primeiro trabalho autoral.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem ciclo de cinema brasileiro, jogo da seleção e Rock in Rio.Estande do Brasil é eleito o mais bonito da feira do turismo de Lisboa