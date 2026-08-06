Letrux atua na Casa Capitão na sexta-feira (7).
Letrux atua na Casa Capitão na sexta-feira (7).Foto: Facebbok/Letrux
Entretenimento

O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem Bloco do Caos e Brasil em dose dupla na Casa Capitão

As dicas do seu fim de semana selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o Bloco do Caos ainda hoje à noite no B.Leza; a Casa Capitão com dois shows brasileiros na mesma noite de sexta - Papangu e Letrux; e o cantor mineiro Zé Lu José na Fábrica Braço de Prata no sábado.

A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!

Bloco do Caos no B.Leza

Ainda hoje (6), a partir das 22h o B.Leza recebe o Bloco do Caos para mais uma noite da sua quinta turnê europeia. O espetáculo "Nosso Canto" é uma viagem pela música brasileira que mistura reggae, rock, rap e ritmos tropicais - com passagens por samba, maracatu, forró, cumbia e afrobeat - num programa que inclui sucessos autorais e releituras de clássicos de Natiruts, O Rappa, Skank, Charlie Brown Jr. e Chico Science, entre outros. Uma banda que já dividiu palco com Bob Dylan, Gilberto Gil e Manu Chao e que transforma qualquer pista numa festa coletiva.

Quando? Hoje, quinta-feira (6), às 22h

Onde? B.Leza Clube, Cais do Gás 1, Lisboa

Preço: €10

Brasil em dose dupla na Casa Capitão

Na sexta-feira (7), a Casa Capitão oferece dois shows brasileiros simultâneos em pisos diferentes - e a escolha vai depender do humor da noite. No Sótão, às 21h30, a Papangu, banda pernambucana que transita entre rock progressivo, metal experimental, jazz fusion e ritmos nordestinos como forró e maracatu, apresenta "Celestial", o terceiro álbum, gravado inteiramente de forma analógica. Os ingressos custam €14,06.

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Já no Rés do Chão, também às 21h30, Letrux faz um show intimista com apenas piano e violão, percorrendo de forma cronológica toda a sua trajetória musical - de composições próprias a referências que a moldaram como artista. A cantora e compositora carioca, conhecida pela voz singular e pela escrita poética, entrega neste formato o essencial do que faz: a canção sem adorno, só ela e a música. Os ingressos custam €17,50.

Quando? Sexta-feira (7), às 21h30

Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119, Lisboa

Preço: Papangu €14,06; Letrux €17,50

Zé Lu José na Fábrica Braço de Prata

No sábado (8), às 21h30, a Fábrica Braço de Prata recebe Zé Lu José - nome artístico de José Luís Braga, músico, cantor e compositor mineiro que ganhou projeção ao integrar o Coletivo Graveola e o Lixo Polifônico, referência da nova MPB. Com uma trajetória pautada pela liberdade criativa e pela arte como ferramenta de transformação social, o artista acumula projetos autorais e colaborações marcantes - entre elas o single "Revolução Gentil", gravado ao lado de Fernanda Takai. A noite conta ainda com participação especial de Joana da Oliveira.

Quando? Sábado (8), às 21h30

Onde? Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Marvila, Lisboa

Preço: €10

Até semana que vem!

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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