Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o Bloco do Caos ainda hoje à noite no B.Leza; a Casa Capitão com dois shows brasileiros na mesma noite de sexta - Papangu e Letrux; e o cantor mineiro Zé Lu José na Fábrica Braço de Prata no sábado.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Bloco do Caos no B.LezaAinda hoje (6), a partir das 22h o B.Leza recebe o Bloco do Caos para mais uma noite da sua quinta turnê europeia. O espetáculo "Nosso Canto" é uma viagem pela música brasileira que mistura reggae, rock, rap e ritmos tropicais - com passagens por samba, maracatu, forró, cumbia e afrobeat - num programa que inclui sucessos autorais e releituras de clássicos de Natiruts, O Rappa, Skank, Charlie Brown Jr. e Chico Science, entre outros. Uma banda que já dividiu palco com Bob Dylan, Gilberto Gil e Manu Chao e que transforma qualquer pista numa festa coletiva.Quando? Hoje, quinta-feira (6), às 22hOnde? B.Leza Clube, Cais do Gás 1, LisboaPreço: €10Brasil em dose dupla na Casa CapitãoNa sexta-feira (7), a Casa Capitão oferece dois shows brasileiros simultâneos em pisos diferentes - e a escolha vai depender do humor da noite. No Sótão, às 21h30, a Papangu, banda pernambucana que transita entre rock progressivo, metal experimental, jazz fusion e ritmos nordestinos como forró e maracatu, apresenta "Celestial", o terceiro álbum, gravado inteiramente de forma analógica. Os ingressos custam €14,06.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já no Rés do Chão, também às 21h30, Letrux faz um show intimista com apenas piano e violão, percorrendo de forma cronológica toda a sua trajetória musical - de composições próprias a referências que a moldaram como artista. A cantora e compositora carioca, conhecida pela voz singular e pela escrita poética, entrega neste formato o essencial do que faz: a canção sem adorno, só ela e a música. Os ingressos custam €17,50.Quando? Sexta-feira (7), às 21h30Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo 119, LisboaPreço: Papangu €14,06; Letrux €17,50Zé Lu José na Fábrica Braço de PrataNo sábado (8), às 21h30, a Fábrica Braço de Prata recebe Zé Lu José - nome artístico de José Luís Braga, músico, cantor e compositor mineiro que ganhou projeção ao integrar o Coletivo Graveola e o Lixo Polifônico, referência da nova MPB. Com uma trajetória pautada pela liberdade criativa e pela arte como ferramenta de transformação social, o artista acumula projetos autorais e colaborações marcantes - entre elas o single "Revolução Gentil", gravado ao lado de Fernanda Takai. A noite conta ainda com participação especial de Joana da Oliveira.Quando? Sábado (8), às 21h30Onde? Fábrica Braço de Prata, Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Marvila, LisboaPreço: €10Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"