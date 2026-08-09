A atriz e humorista Nany People fará sua estreia nos palcos portugueses em outubro com a comédia "Como Salvar um Casamento". A turnê passará por Cascais, Lisboa, Porto e Aveiro, marcando a primeira vez que o espetáculo será apresentado em Portugal. Os ingressos já estão disponíveis para venda. Na peça, Nany interpreta uma irreverente "coach de relacionamentos" que, longe das fórmulas prontas dos livros de autoajuda, conduz o público por situações comuns da vida a dois. Ciúmes, rotina, redes sociais, sogras, diferenças e pequenas discussões do cotidiano servem de ponto de partida para uma comédia que combina texto, improviso e interação com a plateia, fazendo com que cada apresentação tenha momentos únicos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com mais de quatro décadas de carreira, Nany People é um dos nomes mais conhecidos do humor brasileiro. A artista construiu trajetória no teatro, na televisão e no cinema, participando de novelas, programas de entretenimento e espetáculos de sucesso em todo o Brasil. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma das principais referências da comédia nacional, reconhecida pela rapidez no improviso e pela forte conexão com o público.Escrito por Bruno Motta e Daniel Alves, com direção de Marcos Guimarães, o espetáculo tem cerca de 90 minutos de duração e utiliza o humor para abordar as imperfeições dos relacionamentos. Em vez de apresentar soluções definitivas para os conflitos da vida a dois, a montagem aposta na identificação do público com histórias universais e na ideia de que rir dos próprios problemas pode ser uma boa forma de enfrentá-los.A turnê começa no dia 15 de outubro, às 21h, no Auditório Carlos Avilez, em Cascais. Na sequência, passa pelo Teatro Villaret, em Lisboa, no dia 21; pelo Teatro Sá da Bandeira, no Porto, em 23 de outubro; e termina no Auditório do Seminário de Aveiro, no dia 24, também às 21h..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Antonio Tabet volta a Portugal em novembro com nova temporada de "Peçanha: Protocolo de Segurança".Após temporada esgotada no ano passado, peça dirigida por Fábio Porchat volta a Portugal em setembro