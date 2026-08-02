O humorista Antonio Tabet voltará a Portugal em novembro com uma nova temporada de "Peçanha - Protocolo de Segurança", espetáculo protagonizado por um dos personagens mais populares do universo Porta dos Fundos. A turnê passará por sete cidades portuguesas entre os dias 5 e 13 de novembro, levando aos palcos uma mistura de comédia, improviso e observação social conduzida pelo irreverente policial Peçanha.Na peça, o personagem assume uma função pouco convencional: apresentar ao público as tradicionais instruções de segurança antes do início do espetáculo. O que seria apenas uma preparação para uma suposta encenação de Hamlet acaba tomando outro rumo quando o ator principal se atrasa. Para preencher o tempo, Peçanha passa a compartilhar histórias da rotina policial, reflexões sobre a vida de um homem na casa dos 40 anos e improvisos com a plateia, abordando temas como masculinidades, preconceitos e autoajuda com o humor característico do personagem.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Fundador do Porta dos Fundos e criador do Kibe Louco, Antonio Tabet é um dos principais nomes do humor brasileiro. Peçanha nasceu nos esquetes do grupo e, nos últimos anos, ganhou também os palcos, em um espetáculo que muda de acordo com a reação do público.Em entrevista ao DN Brasil, durante a primeira temporada portuguesa da peça, realizada no ano passado, o humorista afirmou que o formato teatral o conquistou justamente pela possibilidade de improvisar e tornar cada apresentação diferente da anterior.Na mesma conversa, Tabet também falou da relação com Portugal e do sucesso que o personagem faz entre o público local. "Sou mais reconhecido em Portugal do que no Brasil", disse ao DN Brasil, atribuindo essa recepção à popularidade alcançada pelo Porta dos Fundos no país. Ele ainda revelou que, embora mantenha a essência brasileira de Peçanha, o ator costuma adaptar algumas referências locais para aproximar ainda mais o espetáculo da plateia portuguesa.A turnê começa no dia 5 de novembro, no Espaço Vita, em Braga, seguindo para o São Mamede CAE, em Guimarães (6), Centro de Artes de Águeda (8), Teatro Sá da Bandeira, no Porto (9), Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa (10), TAGV – Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra (11), e termina no Conservatório Regional do Algarve, em Faro (13). .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Karim Aïnouz: "Hoje, quando alguém fala em cinema brasileiro, já existe uma simpatia espontânea".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira