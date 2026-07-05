Depois de uma temporada com sessões esgotadas em 2025, a comédia Agora É Que São Elas! volta a Portugal em setembro para uma nova turnê. Escrita e dirigida por Fábio Porchat, a peça reúne em cena as atrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco, que interpretam 20 personagens em nove esquetes de humor.A turnê começa com duas apresentações em Lisboa, nos dias 15 e 16 de setembro, no Teatro Tivoli BBVA. Depois, o espetáculo segue para Setúbal (17), Porto (18 e 20), Braga (19), Águeda (24), Vale de Cambra (26) e Funchal (27). As protagonistas da peça são três nomes conhecidos do público brasileiro. Maria Clara Gueiros ganhou projeção nacional em programas como Zorra Total, enquanto Júlia Rabello tornou-se um dos principais rostos do Porta dos Fundos e Priscila Castello Branco consolidou sua carreira no stand-up comedy. Em cena, as atrizes alternam rapidamente entre personagens masculinos e femininos, explorando um formato que marcou a televisão brasileira nas décadas de 1980 e 1990.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A relação de Fábio Porchat com Portugal vem se fortalecendo nos últimos anos. Em entrevista ao DN Brasil, durante uma temporada de quase dois meses no país em 2024, o humorista afirmou que criou uma ligação especial com o público português após o sucesso do Porta dos Fundos e das sucessivas turnês por cidades portuguesas. "Criei um vínculo muito grande com Portugal", resumiu na ocasião. O artista também destacou que nunca precisou adaptar seu humor para o público local. "O espetáculo é exatamente o mesmo que faço no Brasil. Eu costumo perguntar nos shows de onde as pessoas são e, geralmente, 75% são portugueses. E todo mundo ri no mesmo lugar, no mesmo momento", disse ao jornal naquela oportunidade. Os ingressos para as sessões de Agora É Que São Elas! já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridas para venda através deste link. O preço das entradas varia conforme sala e cidade escolhida. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fábio Porchat: "Criei um vínculo muito grande com Portugal".Antonio Tabet. “Sou mais reconhecido em Portugal do que no Brasil”