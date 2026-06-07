Dupla ANAVITÓRIA faz show gratuito nas Festas de Oeiras sábado

A dupla brasileira ANAVITÓRIA é uma das atrações confirmadas das Festas de Oeiras no próximo fim de semana. Formado por Ana Caetano e Vitória Falcão, o duo sobe ao palco do Jardim Municipal de Oeiras neste sábado (13), às 22h, em um show gratuito que integra a programação oficial do evento.Conhecidas por sucessos como “Trevo (Tu)”, “Pupila”, “Ai Amor” e “Fica”, as cantoras acumulam milhões de ouvintes nas plataformas de streaming e se consolidaram como um dos principais nomes da música pop brasileira da última década. O show faz parte da agenda das Festas de Oeiras, que reúne concertos, atividades culturais e programação gastronômica ao longo de várias semanas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Natural de Araguaína, no Tocantins, a dupla foi formada em 2014 e ganhou projeção nacional dois anos depois, com o lançamento do álbum de estreia ANAVITÓRIA. Desde então, conquistou diversos reconhecimentos, incluindo Grammys Latinos por trabalhos como “Trevo (Tu)”, O Tempo É Agora e Cor, além de ter lançado o filme Ana e Vitória, inspirado em sua trajetória.Mais recentemente, as artistas lançaram os álbuns Esquinas, em 2024, e Claraboia, em 2025, ampliando um repertório que mistura pop, folk e MPB. O show deste sábado, em Oeiras, tem entrada gratuita e é realizado durante o feriado de Santo Antônio. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Arnaldo Antunes volta a Portugal para show no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira