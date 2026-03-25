Arnaldo Antunes volta a Portugal para show no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras

Conhecido por ser um dos principais festivais de verão da região da Grande Lisboa a receber artistas vindos do Brasil, o Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, confirmou mais uma atração. O músico e compositor paulistano Arnaldo Antunes será uma das atrações da próxima edição do evento. O artista volta a Portugal cerca de um ano após o lançamento do álbum Novo Mundo e se apresenta no festival no dia 30 de junho.Figura central da cultura brasileira contemporânea, Arnaldo Antunes construiu uma carreira que atravessa música, literatura e artes visuais. Ex-integrante dos Titãs e também conhecido pelo projeto Tribalistas, o artista foi apontado pela revista Rolling Stone como um dos cem maiores nomes da música brasileira. Nos últimos anos, tem alternado trabalhos solo com colaborações e projetos coletivos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No palco, o músico será acompanhado por uma banda formada por Curumin (bateria), Kiko Dinucci (violão e guitarra), Chico Salém (violão e guitarra), Betão Aguiar (baixo) e Vitor Araújo (teclados e sintetizadores). O repertório inclui canções recentes como Body Corpo, Não Dá Para Ficar Parado Aí na Porta e Novo Mundo, além de sucessos como Já Sei Namorar e Socorro.O show integra a programação do festival, realizado nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal. Na mesma data, também se apresentam os Raimundos, banda brasileira de rock que ganhou notoriedade nos anos 1990 ao misturar hardcore punk com ritmos do Nordeste. O cantor Baco Exu dos Blues é outro que está confirmado no festival. Ainda não há informações acerca dos ingressos disponíveis para o evento. Vale lembrar que, no ano passado, Simone, Rogê, Paralamas do Sucesso e Detonautas foram algumas das atrações brasileiras do Festival Jardins do Marquês, dirigido por Luís Montez. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira