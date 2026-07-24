O DJ e produtor cultural brasileiro Victor Ribeiro, conhecido como DJ Puro Suco, estreia no próximo dia 5 de agosto, em Lisboa, o projeto Quintal do Puro Suco. Com entrada gratuita, a proposta busca recriar o clima descontraído dos tradicionais encontros de quintal brasileiros, reunindo música, gastronomia e DJs convidados em uma programação que valoriza diferentes gerações da música brasileira.A primeira edição acontece no Secret Garden LX, das 18h às 21h, e terá como ponto de partida um set que mistura pagode dos anos 1990, sertanejo clássico, funk das antigas e sucessos da música brasileira contemporânea. Além da programação musical, o público também poderá encontrar opções gastronômicas no local, com a participação da Millz Pizzas.Radicado em Lisboa, Victor Ribeiro vem se destacando na cena cultural da capital portuguesa não apenas como DJ, mas também como produtor e articulador de iniciativas voltadas à comunidade imigrante. Em 2024, o brasileiro esteve à frente da criação da associação Diáspora LX, que reúne portugueses e imigrantes em torno de projetos culturais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppEm entrevista ao DN Brasil, na época, ele explicou que o objetivo da iniciativa era criar oportunidades para artistas de diferentes nacionalidades e fortalecer a integração por meio da cultura.Agora, o DJ aposta em um projeto mais pessoal. Segundo Victor, o Quintal do Puro Suco nasceu da vontade de resgatar a atmosfera de um churrasco de domingo, transformando o espaço em um ambiente de convivência e memória afetiva.A proposta é fugir dos tradicionais sets de música eletrônica e promover encontros musicais que despertem lembranças, aproximando brasileiros que vivem em Portugal e também o público interessado em conhecer diferentes ritmos do país. O Secret Garden LX fica no Largo do Monte, 1170-253, em Lisboa. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro