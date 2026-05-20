Gilberto Gil estará em Portugal em julho, para apresentação em Cascais e em outubro, em Lisboa.
Gilberto Gil estará em Portugal em julho, para apresentação em Cascais e em outubro, em Lisboa. Foto: DR
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Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro

Artista brasileiro sobe ao palco em outubro acompanhado por orquestra, coro e músicos da Bahia; antes, ainda se apresenta no Ageas Cooljazz, em Cascais, no dia 8 de julho.
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O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil estará em Portugal no dia 10 de outubro para apresentar “Amor Azul”, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O espetáculo faz parte de uma turnê com poucas datas e reúne no palco orquestra, coro e músicos brasileiros em uma formação ampliada. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

Concebido em parceria com o maestro e compositor Aldo Brizzi, o projeto reúne Gilberto Gil, o Núcleo de Ópera da Bahia, a Lisbon International Symphony Orchestra e o Coro Phydellius, sob direção musical de Brizzi. A proposta mistura elementos da música popular brasileira com referências da tradição erudita europeia e influências da cultura indiana.

Cartaz do espetáculo.
Cartaz do espetáculo. Foto: DR

Inspirada no poema clássico indiano “Gita Govinda”, a obra leva Gilberto Gil a um formato menos habitual em sua trajetória, inserindo sua voz em uma estrutura sinfônica e lírica. A montagem já passou por apresentações internacionais e chega agora a Lisboa em uma versão ampliada.

Aos 83 anos, Gil segue realizando projetos que atravessam diferentes linguagens musicais e artísticas. Um dos nomes centrais da música brasileira nas últimas décadas, o artista construiu uma carreira marcada pela Tropicália, pela atuação política e por experimentações que vão do samba ao reggae, da MPB à música africana.

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Vale destacar que este será o segundo encontro marcado entre Gil e o público português nos próximos meses. Antes da apresentação no Coliseu, o artista também sobe ao palco do festival Ageas Cooljazz, em Cascais, no dia 8 de julho.

O show “Amor Azul” acontece no dia 10 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os ingressos já estão disponíveis com valores que variam entre os €60 e os €120 e podem ser adquiridos através deste link.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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