Gilberto Gil volta a Lisboa com espetáculo sinfônico no Coliseu dos Recreios em outubro

O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil estará em Portugal no dia 10 de outubro para apresentar “Amor Azul”, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O espetáculo faz parte de uma turnê com poucas datas e reúne no palco orquestra, coro e músicos brasileiros em uma formação ampliada. Os ingressos já estão disponíveis para venda. Concebido em parceria com o maestro e compositor Aldo Brizzi, o projeto reúne Gilberto Gil, o Núcleo de Ópera da Bahia, a Lisbon International Symphony Orchestra e o Coro Phydellius, sob direção musical de Brizzi. A proposta mistura elementos da música popular brasileira com referências da tradição erudita europeia e influências da cultura indiana..Inspirada no poema clássico indiano “Gita Govinda”, a obra leva Gilberto Gil a um formato menos habitual em sua trajetória, inserindo sua voz em uma estrutura sinfônica e lírica. A montagem já passou por apresentações internacionais e chega agora a Lisboa em uma versão ampliada.Aos 83 anos, Gil segue realizando projetos que atravessam diferentes linguagens musicais e artísticas. Um dos nomes centrais da música brasileira nas últimas décadas, o artista construiu uma carreira marcada pela Tropicália, pela atuação política e por experimentações que vão do samba ao reggae, da MPB à música africana. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Vale destacar que este será o segundo encontro marcado entre Gil e o público português nos próximos meses. Antes da apresentação no Coliseu, o artista também sobe ao palco do festival Ageas Cooljazz, em Cascais, no dia 8 de julho. O show “Amor Azul” acontece no dia 10 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os ingressos já estão disponíveis com valores que variam entre os €60 e os €120 e podem ser adquiridos através deste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Gilsons terão shows em Lisboa e no Porto em outubro, no encerramento da turnê mundial