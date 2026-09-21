A artista brasileira Agnes Nunes.
A artista brasileira Agnes Nunes. Foto: DR
Entretenimento

Após esgotar primeira apresentação, Agnes Nunes anuncia show extra em Lisboa

Cantora brasileira sobe ao palco da Casa Capitão no dia 11 de outubro, três dias depois do show já esgotado na Igreja de St. George’s
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A passagem de Agnes Nunes por Lisboa ganhou uma nova data. Depois de esgotar os ingressos para o show marcado para 8 de outubro, na Igreja de St. George’s, a cantora e compositora brasileira anunciou uma apresentação extra na capital portuguesa: 11 de outubro, na Casa Capitão.

Os dois shows fazem parte da EuroTour 2026, que começa em 29 de setembro, em Amsterdã, e passa ainda por Madrid, Barcelona, Paris - onde Agnes fará a abertura de um show de Djavan - e Londres. Em Portugal, a artista também se apresenta no M.Ou.Co., no Porto, que, segundo a organização, já conta com os últimos ingressos disponíveis.

Nascida em Feira de Santana, na Bahia, e criada na Paraíba, Agnes começou a ganhar projeção ainda adolescente, ao publicar vídeos cantando nas redes sociais. A cantora chamou a atenção de nomes como Caetano Veloso e Lázaro Ramos e, desde então, consolidou uma carreira que transita entre MPB, R&B e forró.

Recentemente, passou também pelos festivais Lollapalooza Brasil e Back2Black, em Paris.

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Na turnê europeia, o repertório reúne músicas de Menina Mulher, álbum de estreia lançado em 2022, e O Amor e Suas Variáveis, de 2024, trabalho de dez faixas dedicado a diferentes fases do amor. Além do repertório autoral, a cantora inclui no show interpretações de músicas brasileiras ligadas às suas influências.

Agnes também prepara um novo álbum, ainda sem data de lançamento anunciada. “Estou muito contente por voltar à Europa com esta nova turnê, que será um marco importante na minha carreira. Rever os fãs brasileiros e conhecer novos públicos é sempre muito especial. Estou muito ansiosa por este momento”, afirmou a artista em nota divulgada.

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