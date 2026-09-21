A passagem de Agnes Nunes por Lisboa ganhou uma nova data. Depois de esgotar os ingressos para o show marcado para 8 de outubro, na Igreja de St. George’s, a cantora e compositora brasileira anunciou uma apresentação extra na capital portuguesa: 11 de outubro, na Casa Capitão.Os dois shows fazem parte da EuroTour 2026, que começa em 29 de setembro, em Amsterdã, e passa ainda por Madrid, Barcelona, Paris - onde Agnes fará a abertura de um show de Djavan - e Londres. Em Portugal, a artista também se apresenta no M.Ou.Co., no Porto, que, segundo a organização, já conta com os últimos ingressos disponíveis. Nascida em Feira de Santana, na Bahia, e criada na Paraíba, Agnes começou a ganhar projeção ainda adolescente, ao publicar vídeos cantando nas redes sociais. A cantora chamou a atenção de nomes como Caetano Veloso e Lázaro Ramos e, desde então, consolidou uma carreira que transita entre MPB, R&B e forró. Recentemente, passou também pelos festivais Lollapalooza Brasil e Back2Black, em Paris. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na turnê europeia, o repertório reúne músicas de Menina Mulher, álbum de estreia lançado em 2022, e O Amor e Suas Variáveis, de 2024, trabalho de dez faixas dedicado a diferentes fases do amor. Além do repertório autoral, a cantora inclui no show interpretações de músicas brasileiras ligadas às suas influências. Agnes também prepara um novo álbum, ainda sem data de lançamento anunciada. “Estou muito contente por voltar à Europa com esta nova turnê, que será um marco importante na minha carreira. Rever os fãs brasileiros e conhecer novos públicos é sempre muito especial. Estou muito ansiosa por este momento”, afirmou a artista em nota divulgada..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Meu pedido pelo regime de transição foi negado. E agora?.Tive meu pedido de nacionalidade portuguesa indeferido. O que \nfazer?