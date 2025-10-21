Empreendedorismo feminino com o acordo Mercosul - UE é tema de fórum em Lisboa

O acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul pode “mudar o futuro de milhares de empresárias do mundo inteiro que falam a língua portuguesa”. Essa é a visão do Clube de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa (CNLP), que vai promover um fórum com esse tema em Lisboa na próxima semana.O primeiro evento será no dia 28 de outubro, na Casa da América Latina. Durante toda a manhã, empresárias e profissionais de várias áreas vão discutir os impactos desse acordo. O fórum é gratuito e está com inscrições abertas neste link.São esperadas 120 pessoas. "Um novo momento imperdível para expandir os nossos negócios com o Acordo de Comércio Livre Mercosul-UE", destacam as organizadoras.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A ideia do debate — que vai ocorrer em três cidades diferentes — é da presidente do clube, Rijarda Aristóteles. Ela percebeu que o tema de gênero estava (e ainda está) ausente nas discussões sobre o acordo econômico, e por isso decidiu tomar a frente. Em breve, serão divulgados os detalhes da programação.Depois de Lisboa, o debate será realizado em duas cidades brasileiras: Brasília, no dia 27 de novembro, e Fortaleza, no dia 3 de dezembro. Todos os encontros terão entrada gratuita.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Em busca de negócios: empresárias do Mato Grosso do Sul participam de missão em Portugal.Artesãs brasileiras chegam a Lisboa em buscar de conquistar o mercado de Portugal e europeu