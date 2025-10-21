DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Foro: Leonardo Negrão
Empreendedorismo feminino com o acordo Mercosul - UE é tema de fórum em Lisboa

Inscrições estão abertas e são gratuitas. Evento será realizado na Casa da América Latina.
O acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul pode “mudar o futuro de milhares de empresárias do mundo inteiro que falam a língua portuguesa”. Essa é a visão do Clube de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa (CNLP), que vai promover um fórum com esse tema em Lisboa na próxima semana.

O primeiro evento será no dia 28 de outubro, na Casa da América Latina. Durante toda a manhã, empresárias e profissionais de várias áreas vão discutir os impactos desse acordo. O fórum é gratuito e está com inscrições abertas neste link.

São esperadas 120 pessoas. "Um novo momento imperdível para expandir os nossos negócios com o Acordo de Comércio Livre Mercosul-UE", destacam as organizadoras.

A ideia do debate — que vai ocorrer em três cidades diferentes — é da presidente do clube, Rijarda Aristóteles. Ela percebeu que o tema de gênero estava (e ainda está) ausente nas discussões sobre o acordo econômico, e por isso decidiu tomar a frente. Em breve, serão divulgados os detalhes da programação.

Depois de Lisboa, o debate será realizado em duas cidades brasileiras: Brasília, no dia 27 de novembro, e Fortaleza, no dia 3 de dezembro. Todos os encontros terão entrada gratuita.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
