Abstenções, votos, candidatos além de Lula e Flávio Bolsonaro: o DN Brasil preparou um resumo com todos os números oficiais da disputa eleitoral em Portugal. É o segundo maior colégio eleitoral fora do país, mas com uma alta taxa de abstenção. Confira.Mais votadosLula foi o candidato mais votado em duas das três cidades com votos em Portugal. Em Lisboa, teve 14.948 votos (53,51%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 10.548 votos (37,76%). Ao todo, foram registrados 28.643 votos, com 97,53% de votos nominais. No Porto, Lula foi também o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, com 10.356 votos (52,49%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 7.559 votos (38,32%). Ao todo, foram registrados 20.279 votos, com 97,28% de votos nominais. Diferente de Porto e Lisboa, em Faro o candidato Flávio Bolsonaro foi o mais votado. O filho de Jair Bolsonaro recebeu 48,8% dos votos, num total de 1.305 votos, enquanto o adversário Lula teve o voto de 1.097 eleitores, o que totaliza 41,09%.AbstençãoApesar de o país ter um aumento de 66,6% no eleitorado brasileiro desde 2022, a participação nas urnas não acompanhou este crescimento. A abstenção foi de 61,34%. Dos 134.797 eleitores inscritos no país, 82.691 não compareceram às urnas, enquanto 52.106 votaram, o que representa uma participação de 38,66%. A maior taxa de abstenção foi registrada em Faro (66,62%), seguida por Lisboa (63,56%) e Porto (57,30%).E além de Lula e Bolsonaro?Em Lisboa, Ronaldo Caiado (PSD) teve 349 votos, Zema (Novo) teve 159, Samara (UP) teve 92, Clariana Barão (DC) teve 35, Hertz Dias (PSTU) teve 27, Edmilson Costa (PCB) teve 16, Veterinário Wilson Grassi (Democrata) teve 18 e Rui Costa Pimenta (PCO) teve 10 votos.No Porto, o escritor Augusto Cury foi o mais votado além da dualidade Lula-Bolsonaro, com 682 votos. Renan Santos ficou perto, com 654 votos. Ronaldo Caiado recebeu 204 votos, seguido de Zema com 121, Samara com 78, Clariana Barão com 28, Hertz Dias teve 22, Edmilson Costa teve 17, Veterinário Wilson Grassi teve oito votos e Rui Costa Pimenta teve sete votos.Em Faro, Augusto Cury também teve mais votos além dos dois mais votados, com 108 votos. Os demais foram os seguintes: Renan Santos (90), Ronaldo Caiado (33), Samara (13), Zema (11), Clariana Barão (5), Hertz Dias (4), Edmilson Costa (2), Veterinário Wilson Grassi (2) e Rui Costa Pimenta não recebeu votos..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lisboa teve votação tranquila e baixa participação do eleitorado brasileiro.Lula vence no Porto e em Lisboa. Bolsonaro ganha em Faro