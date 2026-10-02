Com a aproximação das eleições brasileiras, no domingo, 4 de outubro, a obrigatoriedade do voto voltou a gerar dúvida entre os brasileiros que vivem em Portugal. Perfis e portais de notícias passaram a publicar conteúdos para orientar os eleitores que votam no exterior, mas parte deles apresenta a regra de forma incompleta ou contraditória. Há publicações que sustentam que o voto seria, na prática, facultativo para quem mora fora do país.Por isso, o DN Brasil e a organização AletheiaFact.org resolveram checar as informações que circularam sobre o tema.A AletheiaFact.org verificou a notícia publicada pela Gazeta do Povo em setembro de 2026, que explica as regras para quem vota fora do Brasil e afirma que "a principal dúvida é se o voto no exterior é obrigatório. A resposta é sim, mas há exceções relacionadas à idade e à condição do eleitor. Brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos estão sujeitos à obrigatoriedade do voto mesmo quando moram fora do país. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos, o voto é facultativo"..Brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos estão sujeitos à obrigatoriedade do voto mesmo quando moram fora do país.Confiável, mas....As informações e os dados mencionados estão corretos, mas falta contexto ou melhor detalhamento. O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos com título eleitoral ativo, inclusive para quem reside fora do Brasil, e é facultativo para maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas.A obrigatoriedade decorre da condição de eleitor, e não do local onde o título está inscrito. Quem emigrou e não transferiu o domicílio eleitoral continua obrigado a votar no Brasil, onde não poderá comparecer, e por isso precisará justificar a ausência.O que falta ao trecho verificado é a segunda metade da regra, que é a de maior consequência para quem vive no exterior. Quem não vota é obrigado a justificar, a cada turno, com prazo até 3 de dezembro de 2026 para o primeiro turno e 8 de janeiro de 2027 para o segundo. A ausência sem justificativa gera débito eleitoral, e três eleições consecutivas nessa condição levam ao cancelamento da inscrição, sendo cada turno contado como uma eleição. Sem quitação eleitoral não se obtém passaporte, por exemplo.Essa omissão tem efeito prático. A ideia de que o voto seria facultativo para quem mora fora se apoia no valor baixo da multa e na improbabilidade de sua cobrança no exterior, mas ignora que o cancelamento do título não depende de cobrança alguma..Veja aqui a checagem completa desta informação..A consequência mais relevante, porém, não é financeira. A inscrição eleitoral é cancelada quando o eleitor se abstém de votar em três eleições consecutivas sem justificar e sem pagar a multa. Em uma eleição de dois turnos, cada turno conta como uma eleição separada; faltar aos dois turnos de 2026 representa duas ausências. Sem quitação eleitoral não é possível obter certidão, o que impede a emissão de passaporte, entre outros atos. Para quem vive fora do país, o passaporte é o documento que assegura o retorno.Por que a informação incompleta importa?A crença de que o voto seria facultativo para quem mora fora se apoia em um elemento real: a multa é de valor baixo e de cobrança improvável no exterior. O que essa leitura não considera é que o cancelamento do título não depende de cobrança nem de fiscalização. Ele decorre da própria ausência de justificativa.A matéria verificada não sustenta essa leitura equivocada, mas, ao encerrar na definição de quem é obrigado sem explicitar o que acontece com quem não vota, deixa de responder justamente a pergunta cuja resposta desfaz a confusão.Leia também.Isenção do imposto de renda é tópico de campanha. Medida vale para brasileiros em Portugal? Confirme aqui!.Uma informação pode estar correta e, ainda assim, desinformar.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Tira-dúvidas eleitoral para brasileiros em Portugal.Pergunte ao Advogado. Não justifiquei meu voto e meu título foi cancelado. Como resolver?