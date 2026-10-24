Três semanas após o primeiro turno, eleitores voltam às urnas este domingo, 25 de outubro, para a escolha definitiva do novo Presidente do Brasil. Em Portugal vivem 134.797 eleitores brasileiros aptos para votar. O número faz do país o segundo maior colégio eleitoral no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos. O DN Brasil realiza uma cobertura especial do pleito durante todo o dia. Reveja abaixo os principais pontos sobre a votação..Quem pode votar?O total de eleitores aptos a votar é formado pelos brasileiros que fizeram o procedimento de transferência do domicílio eleitoral junto ao TSE dentro do prazo indicado, que encerrou em maio deste ano. Ou seja: só pode votar quem transferiu o título.Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo?Sim, não ter votado no primeiro turno não impede o pleito neste domingo. Desde que a pessoa esteja com o título registrado em Portugal.Quem não transferiu, o que faz?Deve acessar o site do TSE ou o app e-titulo para justificar a ausência. É importante ficar atento aos comunicados da Justiça eleitoral para realizar a transferência do domicílio quando o prazo for aberto novamente, a partir do dia 3 de novembro.Que horas é a votação?A votação em Portugal segue o horário local, das 08h às 17h. Ou seja: começa quando ainda for 05h da madrugada em Brasília. Atenção que na madrugada anterior o fuso horário muda, devido ao fim do horário de verão em Portugal.Qual é o meu local de voto?A localização da seção eleitoral depende da área de residência do cidadão em Portugal e do consulado responsável pelo atendimento daquela região. São três as repartições consulares no país, em Lisboa, Porto e Faro. Cada uma das três organiza o local de votação que vai receber os eleitores residentes na sua área de juridisção. Ou seja: o eleitor precisa se deslocar até o local de votação organizado pelo consulado da sua área de residência. Veja no mapa abaixo. Quem vive na Guarda, por exemplo, vai precisar ir até o Porto. Quem mora nos Açores, vai precisar ir até Lisboa.Houve mudança no local de votação?Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não houve nenhuma alteração nos locais de votação ou seções em Portugal. Ou seja, o eleitor vota na mesma seção do primeiro turno.O voto é obrigatório?Sim, o voto é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros alfabetizados dos 18 aos 70 anos, mesmo os que vivem em outro país. Quem não puder votar deve justificar a ausência.Quais documentos devo levar?Para votar basta apresentar um documento brasileiro oficial com foto, como:e-Título (apenas os que têm biometria e foto);Identidade (RG ou identidade social);Passaporte brasileiro, mesmo vencido;CNH brasileira, mesmo vencida;Carteira profissional (OAB, CRM, COREN, CREA etc.);Certificado de reservista com foto;Carteira de Trabalho do Brasil no modelo físico.No caso dos eleitores em Lisboa, o consulado anunciou que vai aceitar também, excepcionalmente, documentos portugueses oficiais com foto. Entre os possíveis estão o cartão da Autorização de Residência e o cartão de cidadão pelo Tratado de Porto Seguro, que confere o estatuto de igualdade aos brasileiros. Já quem tem dupla nacionalidade poderá apresentar o cartão de cidadão ou passaporte português.Números do primeiro turnoLula foi o candidato mais votado em duas das três cidades com votos em Portugal no dia 04 de outubro. Em Lisboa, teve 14.948 votos (53,51%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 10.548 votos (37,76%). Ao todo, foram registrados 28.643 votos, com 97,53% de votos nominais.No Porto, Lula foi também o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, com 10.356 votos (52,49%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 7.559 votos (38,32%). Ao todo, foram registrados 20.279 votos, com 97,28% de votos nominais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Diferentemente de Porto e Lisboa, em Faro o candidato Flávio Bolsonaro foi o mais votado. O filho de Jair Bolsonaro recebeu 48,8% dos votos, num total de 1305 votos, enquanto o adversário Lula teve o voto de 1097 eleitores, o que totaliza 41,09%.No exterior, eleitores votam somente para o cargo de presidente. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Portugal tem 134.797 eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2026, um crescimento de 481,5% em relação a 2010, quando havia 23.182 eleitores inscritos no país. Do total, 57% são mulheres e 43% homens.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo? Confirme aqui!.Segundo turno será logo após mudança para o horário de inverno em Portugal