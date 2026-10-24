Votação é das 8:00 às 17:00.
Votação é das 8:00 às 17:00.Foto: Leonardo Negrão
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Brasileiros em Portugal escolhem novo presidente este domingo. Relembre tudo aqui

Quem não votou no primeiro turno pode votar, desde que esteja com o título de eleitor cadastrado em Portugal.
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Três semanas após o primeiro turno, eleitores voltam às urnas este domingo, 25 de outubro, para a escolha definitiva do novo Presidente do Brasil. Em Portugal vivem 134.797 eleitores brasileiros aptos para votar. O número faz do país o segundo maior colégio eleitoral no exterior, atrás apenas dos Estados Unidos. O DN Brasil realiza uma cobertura especial do pleito durante todo o dia. Reveja abaixo os principais pontos sobre a votação.

Quem pode votar?

O total de eleitores aptos a votar é formado pelos brasileiros que fizeram o procedimento de transferência do domicílio eleitoral junto ao TSE dentro do prazo indicado, que encerrou em maio deste ano. Ou seja: só pode votar quem transferiu o título.

Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo?

Sim, não ter votado no primeiro turno não impede o pleito neste domingo. Desde que a pessoa esteja com o título registrado em Portugal.

Quem não transferiu, o que faz?

Deve acessar o site do TSE ou o app e-titulo para justificar a ausência. É importante ficar atento aos comunicados da Justiça eleitoral para realizar a transferência do domicílio quando o prazo for aberto novamente, a partir do dia 3 de novembro.

Que horas é a votação?

A votação em Portugal segue o horário local, das 08h às 17h. Ou seja: começa quando ainda for 05h da madrugada em Brasília. Atenção que na madrugada anterior o fuso horário muda, devido ao fim do horário de verão em Portugal.

Qual é o meu local de voto?

A localização da seção eleitoral depende da área de residência do cidadão em Portugal e do consulado responsável pelo atendimento daquela região. São três as repartições consulares no país, em Lisboa, Porto e Faro. Cada uma das três organiza o local de votação que vai receber os eleitores residentes na sua área de juridisção. Ou seja: o eleitor precisa se deslocar até o local de votação organizado pelo consulado da sua área de residência. Veja no mapa abaixo. Quem vive na Guarda, por exemplo, vai precisar ir até o Porto. Quem mora nos Açores, vai precisar ir até Lisboa.

Houve mudança no local de votação?

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não houve nenhuma alteração nos locais de votação ou seções em Portugal. Ou seja, o eleitor vota na mesma seção do primeiro turno.

O voto é obrigatório?

Sim, o voto é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros alfabetizados dos 18 aos 70 anos, mesmo os que vivem em outro país. Quem não puder votar deve justificar a ausência.

Quais documentos devo levar?

Para votar basta apresentar um documento brasileiro oficial com foto, como:

  • e-Título (apenas os que têm biometria e foto);

  • Identidade (RG ou identidade social);

  • Passaporte brasileiro, mesmo vencido;

  • CNH brasileira, mesmo vencida;

  • Carteira profissional (OAB, CRM, COREN, CREA etc.);

  • Certificado de reservista com foto;

  • Carteira de Trabalho do Brasil no modelo físico.

No caso dos eleitores em Lisboa, o consulado anunciou que vai aceitar também, excepcionalmente, documentos portugueses oficiais com foto. Entre os possíveis estão o cartão da Autorização de Residência e o cartão de cidadão pelo Tratado de Porto Seguro, que confere o estatuto de igualdade aos brasileiros. Já quem tem dupla nacionalidade poderá apresentar o cartão de cidadão ou passaporte português.

Números do primeiro turno

Lula foi o candidato mais votado em duas das três cidades com votos em Portugal no dia 04 de outubro. Em Lisboa, teve 14.948 votos (53,51%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 10.548 votos (37,76%). Ao todo, foram registrados 28.643 votos, com 97,53% de votos nominais.

No Porto, Lula foi também o candidato mais votado no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, com 10.356 votos (52,49%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 7.559 votos (38,32%). Ao todo, foram registrados 20.279 votos, com 97,28% de votos nominais.

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Diferentemente de Porto e Lisboa, em Faro o candidato Flávio Bolsonaro foi o mais votado. O filho de Jair Bolsonaro recebeu 48,8% dos votos, num total de 1305 votos, enquanto o adversário Lula teve o voto de 1097 eleitores, o que totaliza 41,09%.

No exterior, eleitores votam somente para o cargo de presidente. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Portugal tem 134.797 eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2026, um crescimento de 481,5% em relação a 2010, quando havia 23.182 eleitores inscritos no país. Do total, 57% são mulheres e 43% homens.

amanda.lima@dn.pt

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